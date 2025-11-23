Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας του Λεβαδειακού για τον αγώνα με τον Βόλο ΝΠΣ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League 1.

Ο Χάνα επανέρχεται στα πλάνα του Λεβαδειακού και ενόψει του αγώνα με τον Βόλο ενώ εκτός θα είναι ο Τσιβελεκίδης με τον Λαγιούς. Στην αποστολή βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Φίλων, Τσάπρας, Χάνα, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Μάγκνουσον, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Γιούριτς, Πεντρόσο, Συμελίδης, Βέρμπιτς και Παλάσιος.