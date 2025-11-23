Ο Παναθηναϊκός πραγματοποιώντας μεγάλη εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο έφυγε με το τρίποντο από τις Σέρρες επικρατώντας με 3-0 του Πανσερραϊκού. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του συγκεκριμένου αγώνα.

Με μεγάλη εμφάνιση στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός πέρασε από τις Σέρρες επικρατώντας με 3-0 του Πανσερραϊκού, Από το ματς χωρίς αμφιβολία ξεχωρίζει η εντυπωσιακή γκολάρα του Γεντβάι με το ανάποδο ψαλίδι που έκανε, ενώ για τους νικητές σκόραραν και οι Ζαρουρί και Μπακασέτας.

Με το τρίποντο αυτό οι «πράσινοι» έφτασαν τους 18 βαθμούς σε 10 ματς, καθώς είχε αναβληθεί η πρεμιέρα τους με τον ΟΦΗ λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων. Τα... λιοντάρια από την πλευρά τους έμειναν στην τελευταία θέση με 5 βαθμούς. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα τρία γκολ και τις καλύτερες στιγμές του ματς.