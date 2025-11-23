Σαραγόσα: «Το 3-0 δεν δείχνει τη σωστή εικόνα του παιχνιδιού»

Ο Ζεράρ Σαραγόσα τόνισε - μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό - πώς ο Πανσερραϊκός χρειάζεται ακόμα δουλειά σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού του.

Ο κόουτς Σαραγόσα στις τοποθετήσεις του στη NOVA μετά την ήττα του Πανσερραϊκού από τον Παναθηναϊκό με 3-0 είπε μεταξύ άλλων: «Πιστεύω ότι το παιχνίδι είχε ένα ημίχρονο (εννοεί ένα καλό ημίχρονο) για κάθε ομάδα. Είχαμε 3 ξεκάθαρες ευκαιρίες για να σκοράρουμε στο πρώτο μέρος. Το 3-0 δεν δείχνει τη σωστή εικόνα του παιχνιδιού. Σίγουρα έχουμε δουλειά και μένει πολλή (δουλειά) ακόμα».

Στη συνέντευξη Τύπου είπε: «Οι δύο ομάδες είχαν από ένα ημίχρονο στον αγώνα. Εμείς ήμασταν καλοί στα πρώτα 40 λεπτά. Θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει 2-3 γκολ. Σε μια μετάβαση δεχθήκαμε το γκολ.

Στην επανάληψη δεν ήμασταν καλοί και στα πρώτα λεπτά δεχθήκαμε τα γκολ. Μέχρι το τέλος όμως είχαμε κάποιες ευκαιρίες για να μειώσουμε. Έχω έρθει εδώ για έναν σκοπό: να σώσουμε την ομάδα και πρέπει να το καταφέρουμε όλοι μαζί».