ΠΑΟΚ - Κηφισιά: Πρώτη φορά στον πάγκο ο Χαριστέας, στην εξέδρα ο Λέτο
Ο Άγγελος Χαριστέας είναι για πρώτη φορά μέλος της αποστολής της Κηφισιάς. Στο πρώτο παιχνίδι μετά την αποχώρηση του Στέφανου Κοτσόλη ο Legend της Εθνικής του 2004 είναι στο δίπλα στους ποδοσφαιριστές και μάλιστα κάθισε στον πάγκο κόντρα στον ΠΑΟΚ, όπως έκανε άλλωστε και ο προκάτοχος του.
Ο νέος τεχνικός διευθυντής του κλαμπ των Βορείων Προαστίων είναι στο πλευρό της ομάδας μαζί με τον αθλητικό διευθυντή, Άγγελο Μπασινά και τον team manager, Σωτήρη Κυργιάκο. Τα στελέχη της Κηφισιάς υποδέχτηκαν οι Γιώργος Θεοδωρίτης και Αντελίνο Βιεϊρίνια.
Από την πλευρά του ο Σεμπάστιαν Λέτο βρίσκεται κανονικά στην Τούμπα, όμως θα παρακολουθήσει το ματς από την εξέδρα, λόγω καρτών. Στο πλευρό του Αργεντινού τεχνικού είναι ο προπονητής τερματοφυλάκων, Κωνσταντίνος Παγανιάς, ο οποίος αποβλήθηκε κόντρα στον Ολυμπιακό.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.