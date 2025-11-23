Ο Άγγελος Χαριστέας είναι στο πλευρό της αποστολής της Κηφισιάς στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Στην εξέδρα της Τούμπας ο Σεμπάστιαν Λέτο.

Ο Άγγελος Χαριστέας είναι για πρώτη φορά μέλος της αποστολής της Κηφισιάς. Στο πρώτο παιχνίδι μετά την αποχώρηση του Στέφανου Κοτσόλη ο Legend της Εθνικής του 2004 είναι στο δίπλα στους ποδοσφαιριστές και μάλιστα κάθισε στον πάγκο κόντρα στον ΠΑΟΚ, όπως έκανε άλλωστε και ο προκάτοχος του.

Ο νέος τεχνικός διευθυντής του κλαμπ των Βορείων Προαστίων είναι στο πλευρό της ομάδας μαζί με τον αθλητικό διευθυντή, Άγγελο Μπασινά και τον team manager, Σωτήρη Κυργιάκο. Τα στελέχη της Κηφισιάς υποδέχτηκαν οι Γιώργος Θεοδωρίτης και Αντελίνο Βιεϊρίνια.

Από την πλευρά του ο Σεμπάστιαν Λέτο βρίσκεται κανονικά στην Τούμπα, όμως θα παρακολουθήσει το ματς από την εξέδρα, λόγω καρτών. Στο πλευρό του Αργεντινού τεχνικού είναι ο προπονητής τερματοφυλάκων, Κωνσταντίνος Παγανιάς, ο οποίος αποβλήθηκε κόντρα στον Ολυμπιακό.