Η αποστολή της Κηφισιάς για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League (23/11, 19:30).

Η Κηφισιά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα. Όπως ήταν γνωστό εδώ και πολλές ημέρες ο Σεμπάστιαν Λέτο έχει να διαχειριστεί πολλές και σημαντικές απουσίες.

Αρχικά για τον αγώνα της Θεσσαλονίκης δηλώθηκαν μετά το ματς με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, πριν από ένα μήνα, οι Ισπανοί Χόρχε Πόμπο, Ρούμπεν Πέρεθ και Αλμπέρτο Μποτία. Εν συνεχεία στο ίδιο παιχνίδι επέλεξε ο «Σέμπα» να στερηθεί των υπηρεσιών των Μόιζες Ραμίρεζ και Παύλου Παντελίδη, οι οποίοι συμπλήρωσαν κάρτες στο «διπλό» επί του Ατρομήτου στο Περιστέρι.

Ο «Μουντιαλικός» τερματοφύλακας της Κηφισιάς πρόερχεται από δύσκολο ταξίδι στο Εκουαδόρ και κρίθηκε πως ήταν το ιδανικό ματς ώστε να ξεκουραστεί. Όσο για τον Έλληνα εξτρέμ ο Λέτο «έσπασε» τα ματς που δεν θα υπολογίζε σε ένα από τα τρία επιθετικά «ατού» του και συνεπώς ο Αντόνισε δηλώθηκε με τον Ολυμπιακό, ο Παντελίδης με τον ΠΑΟΚ και ο Τεττέη στο εντός έδρας ματς με τον Πανσερραϊκό, από τη στιγμή που θα είναι ματς που δύσκολα η ομάδα των Βορείων Προαστίων θα βρει χώρους.

Τέλος, ακόμα δυο απουσίες προέκυψαν στον αγώνα με τον Ολυμπιακό στη Νεάπολη. Ο Λουτσιάνο Μαϊντάνα αποβλήθηκε με δυο κίτρινες σε διάστημα λίγων λεπτών, μετά την είσοδο του στο δεύτερο μέρος, ενώ ο Λούκας Βιγιαφάνιες υπέστη κάταγμα στο ζυγωματικό σε φάση που συγκρούστηκε με τον Ελ Καμπί, στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, με τον Αργεντινό να είναι ο μοναδικός που βρίσκεται στο ιατρικό δελτίο.

Ο Σεμπάστιαν Λέτο επέλεξε στην αποστολή όλους τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές της πρώτης ομάδας. Θυμίζουμε πως στην Τούμπα ο Αργεντινός κόουτς δεν θα είναι στον πάγκο, καθώς συμπλήρωσε κάρτες κόντρα στον Ολυμπιακό και στη θέση του θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του, Νίκος Παναγιωτάρας.

Επιπρόσθετα την κόκκινη κάρτα είδε στο ματς με τους Πειραιώτες ο προπονητής τερματοφύλακων της Κηφισιάς, Κωνσταντίνος Παγανιάς, ο οποίος επίσης δεν θα είναι στον πάγκο στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Η αποστολή της Κηφισιάς

Ξενόπουλος, Ρόμπερτς, Σιμόν, Χουχούμης, Πέτκοφ, Ούγκο Σόουζα, Πόκορνι, Λάμψιας, Λαρουσί, Σμπώκος, Έμπο, Ρουκουνάκης, Ντίας, Εσκιβέλ, Κωνσταντακόπουλος, Αμανί, Αντόνισε, Τζίμας, Τεττέη, Ζέρσον Σόουζα, Πατήρας, Μούσιολικ, Χριστόπουλος