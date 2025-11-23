Σημαντικό παιχνίδι για την ΑΕΛ Novibet με τους Θεσσαλούς να υποδέχονται τον ΟΦΗ. Χωρίς τους Ουάρντα και Δεληγιαννίδη θα παραταχθούν οι «βυσσινί».

Με ένα μεγάλο παιχνίδι ολοκληρώνεται την Δευτέρα η 11η αγωνιστική, με την ΑΕΛ Novibet να υποδέχεται στο AEL Novibet Arena τον ΟΦΗ. Η ομάδα του Στέλιου Μαλεζά ολοκλήρωσε την προετοιμασία της και στην συνέχεια ο νεαρός τεχνικός έκανε γνωστή την αποστολή.

Από αυτή εκτός έμεινε ο Αμρ Ουάρντα για τακτικούς λόγους, ο ανέτοιμος Παναγιώτης Δεληγιαννίδης και ο Ιμάνουελ Βινιάτο που ένιωσε ενοχλήσεις.

Αναλυτικά οι Θεσσαλοί ανέφεραν στην επίσημη ιστοσελίδα τους τα εξής: «Ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (23/11) η προετοιμασία της ΑΕΛ Novibet για τον αγώνα Πρωταθλήματος με αντίπαλο τον ΟΦΗ στο AEL FC ARENA για την 11η Αγωνιστική της Stoiximan Super League (24/11, 20:00).

Οι 23 παίκτες που επέλεξε ο κ. Στέλιος Μαλεζάς είναι οι: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Αποστολάκης, Φερίγκρα, Ηλιάδης, Παπαγεωργίου, Κοσονού, Κοβάτσεβιτς, Μπαγκαλιάνης, Παντελάκης, Τσάκλα, Στάικος, Αντράντα, Σουρλής, Ατανάσοφ, Πέρεζ, Χατζηστραβός, Τούπτα, Γιούσης, Πασάς, Μούργος, Φαϊζάλ και Γκαράτε».