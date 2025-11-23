Πανσερραϊκός - Παναθηναϊκός: 3.000 οπαδοί του τριφυλλιού στις Σέρρες
Έντονη παρουσία έχουν στις Σέρρες οι οπαδοί του Παναθηναϊκού.
Στο γήπεδο βρίσκονται περίπου 3.000 οπαδοί του τριφυλλιού, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει εξαιρετική ατμόσφαιρα και κάνουν τους παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ να νιώθουν «γηπεδούχοι» στο ματς με τον Πανσερραϊκό.
Δείτε φωτορεπορτάζ
@Photo credits: INTIME, eurokinissi
