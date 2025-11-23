Έντονη παρουσία έχουν στις Σέρρες οι οπαδοί του Παναθηναϊκού.

Στο γήπεδο βρίσκονται περίπου 3.000 οπαδοί του τριφυλλιού, οι οποίοι έχουν δημιουργήσει εξαιρετική ατμόσφαιρα και κάνουν τους παίκτες του Ράφα Μπενίτεθ να νιώθουν «γηπεδούχοι» στο ματς με τον Πανσερραϊκό.

