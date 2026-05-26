Παναθηναϊκός: Οι λεπτομέρειες του συμβολαίου του Νέστρουπ σύμφωνα με τους Δανούς
Η έγκυρη ιστοσελίδα «tipsbladet» από τη Δανία δημοσίευσε ένα ρεπορτάζ σχετικά με την περίπτωση του Γιάκουμπ Νέστρουπ, για τον οποίο απομένουν μονάχα οι υπογραφές για να τελειώσει η πρόσληψή του από τον Παναθηναϊκό, όπως είχατε ενημερωθεί από το Gazzetta.
Οι Βίκτορ Ρίσαγκερ και Φαρζάμ Αμπολχοσεΐνι, που συνυπέγραψαν το κείμενο, επιβεβαίωσαν πως μόνο οι υπογραφές και κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες απομένουν για να τελειώσει η συμφωνία.
Όσον αφορά το κομμάτι του συμβολαίου του, η διαπραγμάτευση έχει ολοκληρωθεί ως προς τους βασικούς όρους. Το χρονικό διάστημα που έχει προβλεφθεί είναι 2+1 χρόνια ενώ οι απολαβές του Δανού τεχνικού θα είναι στο 1,2 εκατ. ευρώ ετησίως.
Μαζί του στην Ελλάδα θα πάρει και τον βοηθό που είχε στην Κοπεγχάγη, τον Στέφαν Μάντσεν, αν και ακόμα δεν έχουν διευθετηθεί όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με το τεχνικό επιτελείο.
Κλείνοντας αναφέρει πως ο Νέστρουπ δεν βρίσκεται στην Ελλάδα και είναι ακόμα στη Δανία ενώ οι υπογραφές αναμένονται να πέσουν στις ερχόμενες μέρες.
