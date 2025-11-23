Η εξήγηση για την επιστροφή του Βιλένα στην αποστολή του Παναθηναϊκού

Οι λόγοι που οδήγησαν στην επιστροφή του Τόνι Βιλένα στην αποστολή του Παναθηναϊκού μετά από 14 μήνες.

Αναμφίβολα η μεγαλύτερη έκπληξη ανάμεσα στα ονόματα που βρέθηκαν στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον σημερινό αγώνα με τον Πανσερραϊκό (17:00-NovaSports 2) για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Superleague ήταν εκείνο του Τόνι Βιλένα.

Ο Ολλανδός κεντρικός μέσος επέστρεψε σ' αυτή μετά από 14 ολόκληρους μήνες και τον περσινό εντός έδρας αγώνα με τον Αστέρα Aktor την 1η αγωνιστική του πρωταθλήματος προξενώντας μεγάλη απορία σε αρκετούς φιλάθλους των «πρασίνων» που είχαν... χάσει τα ίχνη του το τελευταίο διάστημα.

Πάμε, λοιπόν, να δούμε πως έφτασε ο Ράφα Μπενίτεθ στην απόφαση να συμπεριλάβει και πάλι τον 30χρονο Ολλανδό μέσο σε μία αποστολή του «τριφυλλιού».

Το «ψυγείο», ο δανεισμός στην Αλάνιασπορ και η επιστροφή του

Οι πρώτες εμφανίσεις που έκανε ο Βιλένα την σεζόν 2024-2025 κόντρα σε Μπότεφ (εντός), Άγιαξ (εκτός) και Αστέρα (εντός) και η κακή εικόνα που είχε σ' αυτές οδήγησαν στον παραγκωνισμό του από την ομάδα μέχρι τον Γενάρη όπου θα αναζητούνταν μία ομάδα για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του.

Αυτό αποδείχθηκε πως δεν ήταν εύκολο να συμβεί, λόγω και του μεγάλου του συμβολαίου και χρειάστηκαν να γίνουν κινήσεις από τον διευθυντή του ποδοσφαιρικού τμήματος, Γιώργο Τζαβέλλα προκειμένου εκείνος να πάει και να αγωνιστεί στην Αλάνιασπορ ως δανεικός για ένα εξάμηνο, πακέτο με τον Σπόραρ, που κατέληξε εκεί βέβαια με κανονική μεταγραφή.

Στο διάστημα αυτό που βρέθηκε στην Τουρκία έκανε συνολικά 15 συμμετοχές σκοράροντας δύο γκολ και δίνοντας μία ασίστ δείχνοντας πως αρχίζει και πάλι να βρίσκει τα πατήματά του.

Όταν επέστρεψε όμως στην Ελλάδα το καλοκαίρι,συνέχισε να παραμένει εκτός ομάδας χωρίς να πάρει άλλη ευκαιρία με απόφαση του τότε τεχνικού διευθυντή της ομάδας, Γιάννη Παπαδημητρίου, πιθανότατα σε μία προσπάθεια πίεσης για να βρει ομάδα. Κάπως έτσι εκείνος δεν συμμετείχε καν στην καλοκαιρινή προετοιμασία που έγινε με τον Ρουί Βιτόρια.

Στην ίδια κατάσταση ήταν και ο Φίλιπ Μαξ, με τον οποίο πήγαιναν οι δυό τους κι έκαναν πρόγραμμα, χωριστά από την ομάδα, με κάποιον άνθρωπο από το τεχνικό επιτελείο.

Το «ξεπάγωμα», η διακοπή και οι απουσίες

Μετά την αποχώρηση του Γιάννη Παπαδημητρίου από την ομάδα, οι δύο αυτοί ποδοσφαιριστές άρχισαν να γυμνάζονται και πάλι με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του και σταμάτησαν να είναι... ξένο σώμα.

Όταν ήρθε ο Ράφα Μπενίτεθ βρήκε τον Ολλανδό κανονικά στην ομάδα και σε αρκετά καλή σωματική κατάσταση, παρ' ότι τόσο καιρό προπονιόταν μόνος του.

Στο διάστημα δε των εθνικών ομάδων, ο Βιλένα ήταν μαζί με τον Τσιριβέγια οι μοναδικοί παίκτες στις θέσεις 6-8 που είχαν απομείνει στις προπονήσεις, αφού οι υπόλοιποι (Σιώπης, Τσέριν, Μπακασέτας, Μπρέγκου) ήταν με τις εθνικές τους ομάδες και ο Σάντσες ήταν, και είναι ακόμη, τραυματίας.

Ο Μπενίτεθ, λοιπόν, είχε την ευκαιρία να τον δει αρκετά καλά και να τον αξιολογήσει σχετικά με το αν θα του άξζιε μία ακόμα ευκαιρία, τώρα που υπάρχει και ανάγκη στην θέση του, με τον Ολλανδό να δείχνει αν μη τι άλλο μεγάλη διάθεση.

Σίγουρα σημαντικό ρόλο στην απόφαση αυτή του Ισπανού τεχνικού έπαιξαν και οι πολλές απουσίες που υπήρχαν στην αποστολή, αλλά και η επιλογή του να διαθέσει τον Μπρέγκου στην Κ19. Κάπως έτσι δημιουργήθηκε η ανάγκη για μία επιπλέον λύση για το κέντρο, έστω και για κάλυψη, αφού είχαν μείνει διαθέσιμοι τέσσερις παίκτες στην μεσαία γραμμή για τρεις θέσεις (Μπακασέτας, Ταμπόρδα, Σιώπης και Τσέριν), με τον Αργεντινό να μην απολαμβάνει ακόμα ιδιαίτερα της εμπιστοσύνης του Ισπανού κόουτς. Συν ότι το μόνο καθαρό 8αρι είναι ο Σλοβένος.

Κάπως έτσι ο Μαδριλένος προπονητής οδηγήθηκε στην απόφαση να συμπεριλάβει τον Τόνι Βιλένα στην αποστολή για το σημερινό παιχνίδι σε μία κίνηση που αποδεικνύει την διάθεσή του να αξιολογήσει τον έμψυχο δυναμικό του Παναθηναϊκού πέρα για πέρα.

Αφού, λοιπόν, δώσει τις απαραίτητες ευκαιρίες στους παίκτες του, όχι ίδιες σε όλους, αλλά ανάλογα με την εικόνα που έχουν, θα ανταμειφθούν με ότι αντιστοιχεί σ' αυτή, θα μπορεί έτσι να φτάσει στα συμπεράσματα που χρειάζεται για τις μεταγραφικές ανάγκες της ομάδας τον Γενάρη, αλλά και τις αποχωρήσεις που θα χρειαστεί να γίνουν από το ρόστερ.