Ο Κ. Νικολακόπουλος σχολιάζει στο blog του στο gazzetta πολλά και διάφορα με αφορμή το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού.

Πέμπτη συνεχόμενη λοιπόν νίκη του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα, με ένα σύνολο γκολ 12-2!

Η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είχε την καλύτερη αντίδραση μετά την ήττα της από τον ΠΑΟΚ και κερδίζοντας διαδοχικά 2-0 στη Λάρισα, 2-0 την ΑΕΚ 2-1 τον Άρη, 3-1 την Κηφισιά και 3-0 τον Ατρόμητο, έχει βρεθεί πειστικά στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι παραδοσιακοί αντίπαλοι της άρχισαν να μιλάνε για διαιτησία, αλλά είναι φανερό ότι τα λένε για να τα λένε. Η, στην καλύτερη τους, να πάρουν κι αυτοί κι άλλα πέναλτι!

Και στο κάτω κάτω ποιοι έχουν πάρει τα πιο κρίσιμα και καθοριστικά πέναλτι; Πάντως, όχι ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ ήταν που κέρδισε με πέναλτι τον Ολυμπιακό στο πιο μεγάλο παιχνίδι μέχρι τώρα του πρωταθλήματος. Και η ΑΕΚ που κέρδισε με πέναλτι στο 93΄ εκτός έδρας την Κηφισιά. Χωρίς αυτά τα πέναλτι τώρα η βαθμολογία θα ήταν Ολυμπιακός 29, ΠΑΟΚ 21, ΑΕΚ 20!

Τέλος πάντων, με αυτά δεν βγάζουμε άκρη, ο καθένας τα βλέπει όπως θέλει. Για να πάμε στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, τώρα: Ο Ολυμπιακός δεν έκανε καμία σπουδαία εμφάνιση, κλασικά πριν από παιχνίδι του στο Τσάμπιονς Λιγκ, ωστόσο τα πράγματα δεν ήταν κι έτσι όπως τα εμφάνισε ο Μεντιλίμπαρ, που από…συνήθεια τα «χώνει» φέτος στους παίκτες του πριν από κάθε μεγάλο παιχνίδι πριν την Άρσεναλ, την Μπαρτσελόνα και τώρα με τη Ρεάλ!

Έχει, βέβαια, δίκιο ως προς το βαθμό συγκέντρωσης που και πάλι δεν ήταν μεγάλος, με συνέπεια να βλέπουμε επιπολαιότητες και επιθετικά, με κακές τελικές πάσες και κακά τελειώματα, αλλά και αμυντικά, με τους ακραίους μπακ Ρόντινεϊ κι Ορτέγκα να δίνουν από μία φορά την μπάλα κατ΄ ευθείαν σε αντίπαλο, και πάνω απ΄ όλα τον Ρέτσο να επαναλαμβάνει τον κακό εαυτό του και δη σε δύο στιγμές. Γιατί δεν είναι μόνο το πούλημα της μπάλας που έφερε την ευκαιρία του Ατρόμητου για ισοφάριση στο 63’-είναι και μόλις οκτώ λεπτά νωρίτερα, που από δική του λάθος πάσα έβγαλε αντεπίθεση ο αντίπαλος. Κι όμως, εκείνο το λάθος, δεν τον απέτρεψε να κάνει «καπάκι» και δεύτερο.

Φαίνεται πως πρέπει πλέον να το δεχθούμε, αφού δεν το αλλάζει, ότι αυτός είναι ο Ρέτσος. Θα είναι σχεδόν πάντα καλός-γιατί και χθες είχε πολλές καλές στιγμές-αλλά τις γκάφες δεν θα τις σταματήσει. Επιμένει να ζει επικινδύνως κι ο Ολυμπιακός δεν έχει άλλον καλύτερο να βάλει, να τον αφήσει στον πάγκο τον Ρέτσο για ένα μήνα μήπως έτσι συνετιστεί και σταματήσει να κάνει τα εύκολα λάθη. Ακόμη κι έτσι, πάντως, πρέπει να δεχθούμε ότι είναι από τους καλύτερους παίκτες της ομάδας. Σε σημείο που αντίπαλοι προπονητές να αλλάζουν την στρατηγική τους όταν παίζουν με τον Ολυμπιακό και να βάζουν έναν κόφτη σε ρόλο δεύτερου κυνηγού για να μην αφήνει τον Ρέτσο να φεύγει πολύ μπροστά και να γίνεται εξτρά χαφ. Το έκανε ο Χιμένεθ με τον Γαλανόπουλο, το είδε κι ο Κέρκες του Ατρόμητου και το έκανε χθες με τον Τσιγγάρα!

Ο Τζολάκης ήταν αυτός που έκανε μία πολύ σοβαρή εμφάνιση. Και δύο φορές που χρειάστηκε ήταν σωστός και βγήκε έγκαιρα και ψύχραιμα σε δύο πάσες στην πλάτη της άμυνας του και ήταν πολύ προσεκτικός σε σχεδόν όλες τις πάσες και τις μπαλιές του-και μία φορά που έβγαλε την μπάλα πλάγιο άουτ, ήταν καλύτερα παρά να δημιουργούνταν κίνδυνος για την εστία του. Είχε, όμως, στο τέλος μία ασυνεννοησία με τον Ρόντινεϊ και στάθηκε μάλλον τυχερός που έμεινε το μηδέν παθητικό.

Πολύ σοβαρός κι ο Πιρόλα, που κυριάρχησε στο ψηλό παιχνίδι, ήταν δυναμικός κι αποτελεσματικός, ενώ αυτή τη φορά προσπάθησε να βοηθήσει και στα επιθετικά στημένα παίρνοντας τρεις κεφαλιές. Συνεπής και η παρουσία του Έσε στην επιστροφή του στην δράση μετά τον τραυματισμό του, ενώ ο Νασιμέντο έκανε πάρα πολλή δουλειά χωρίς όμως ενέργειες που κάνουν τη διαφορά στο επιθετικό κομμάτι με εξαίρεση μία.

Η δεξιά πλευρά του Ολυμπιακού, με Ζέλσον και Ρόντινεϊ, έβγαλε ποιότητα, δίχως να πάει άσχημα κι η αριστερή με Ποντένσε κι Ορτέγκα, με τον Πορτογάλο πάντως να έχει αρκετές κακές επιλογές.

Θα έλεγα ότι ο Τσικίνιο ήταν πιο κάτω απ΄ όλους και αναμφίβολα θα μπορούσε να γίνει αλλαγή πολύ νωρίτερα.

Άσχετο: Άλλη μία πολύ μέτρια εμφάνιση από τον Ολυμπιακό Β, που εύκολα θα μπορούσε να είχε χάσει μέσα στο Ρέντη από την Ελλάς Σύρου. Τον λες και τυχερό που ισοφάρισε δύο φορές γρήγορα με καλά τελειώματα του Πνευμονίδη μετά από δύο καλές μπούκες του δεξιού μπακ Αργυρίου, ο οποίος το έχει στο επιθετικό κομμάτι. Ευχάριστο που γύρισε ο ταλαιπωρημένος από τραυματισμούς Κουτσίδης μετά από δύο μήνες, αλλά όχι στα καλά του. Ομάδα που έχει για κεντρικά χαφ τον στόπερ Γκοτζαμανίδη και τον μπακ Κουτσογούλα…

Η φωτογραφία της ημέρας:

Τα δύο γκολ του Ταρέμι ήταν το κερασάκι στην τούρτα μίας πραγματικά γεμάτης εμφάνισης του στα 35 λεπτά που έπαιξε και δη σε ρόλο πίσω από τον σέντερ φορ, αλλά αυτή τη φορά τον Γιάρεμτσουκ. Κι είναι καλό που συνεργάστηκαν καλά και αυτοί, όπως συνεργάζονται καλά και ο Ελ Κααμπί με τον Ταρέμι.

Τα δε στατιστικά του Ιρανού στο πρωτάθλημα είναι όντως εντυπωσιακά: Παίζοντας βασικός έχει με την ΑΕΚ γκολ και κερδισμένο πέναλτι και με τον Άρη γκολ. Και παίζοντας αλλαγή έχει δύο γκολ με τον Ατρόμητο, άλλα δύο με τον Πανσερραϊκό και μία ασίστ με τον Παναθηναϊκό!

Και για το τέλος ένα ιμότζι