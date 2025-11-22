Αναστασίου: «Δίκαιο αποτέλεσμα, ήμασταν η καλύτερη ομάδα»

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου στην κάμερα της NOVA μετά την ισοπαλία του Παναιτωλικού με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη.

Ο Παναιτωλικός ήταν ανώτερος στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, παρόλο που έμεινε πίσω στο σκορ, όμως ο Αγκίρε «έσωσε» το βαθμό στο φινάλε. Ο τεχνικός των Αγρινιωτών, Γιάννης Αναστασίου, μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά το ματς και έκανε λόγο για δίκαιο αποτέλσμα, ενώ ξεκαθάρισε πως η ομάδα του ήταν ανώτερη.

Οι δηλώσεις του Αναστασίου

«Δίκαιο αποτέλεσμα, στο 100%. Σε όλο το παιχνίδι ήμασταν η καλύτερη ομάδα. Θεωρώ ότι είχαμε και το πέναλτι που θα μπορούσαμε να προηγηθούμε, μετά πουλήσαμε την μπάλα στο κέντρο και δεχθήκαμε ένα γκολ "δώρο".

Δε εγκαταλείψαμε όμως το ματς, το πιστέψαμε, το κυνηγήσαμε με επιμονή και θέληση. Εστω και στο τέλος δικαιωθήκαμε γιατί διαφορετικά θα ήταν άδικο για την προσπάθειά μας σήμερα.

Το κέρδος είναι ότι σε ακόμη ένα εκτός έδρας ματς δεν χάσαμε και μάλιστα σε μία δύσκολη έδρα όπως αυτή του Αστέρα. Παίζουμε ποδόσφαιρο, προσπαθούμε να βρούμε λύσεις και νομίζω σιγά σιγά τα θετικά αποτελέσματα θα μας δώσουν ψυχολογία για τη συνέχεια».