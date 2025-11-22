Κόουλμαν: «Στο γκολ του Παναιτωλικού προηγήθηκε χέρι»

Οι δηλώσεις του Κρις Κόουλμαν στην κάμερα της NOVA μετά την ισοπαλία του Αστέρα AKTOR με τον Παναιτωλικό στην Τρίπολη.

Ο Αστέρας AKTOR δεν κατάφερε να πάρει τη δεύτερη νίκη του στο πρωτάθλημα, καθώς ισοφαρίστηκε στο φινάλε του αγώνα με τον Παναιτωλικό. Ο τεχνικός των Αρκάδων, Κρις Κόουλμαν, μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά το ματς και υποστήριξε πως το γκολ του Αγκίρε έπρεπε να ακυρωθεί για χέρι του Μαυρία στην αρχή της φάσης.

Οι δηλώσεις του Κρις Κόουλμαν

«Οι οδηγίες στο ημίχρονο ήταν ότι έπρεπε να κυνηγήσουμε για ακόμη ένα γκολ. Επρεπε να είχαμε σκοράρει ένα ακόμα και όχι να παίζουμε πίσω.

Παρά το γεγονός ότι ο Παναιτωλικός είχε την κατοχή, εμείς είχαμε τις περισσότερες ευκαιρίες. Ακόμα και στο δεύτερο ημίχρονο που είχαμε πίεση, κάναμε ευκαιρίες. Ακόμα και πριν το αμφισβητούμενο γκολ».

Για το αν κατάλαβε τι έγινε στο γκολ του Παναιτωλικού: «Είναι χέρι. Στην αρχή της φάσης. Αν δεν έμπαινε γκολ τότε είναι οκ ο διαιτητής να συνεχίσει το ματς. Αλλά από τη στιγμή που μπήκε το γκολ, ο διαιτητής έπρεπε το κοιτάξει στο VAR και να ενεργήσει ανάλογα».