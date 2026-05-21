Αναστασίου: «Δεν είχαμε διάρκεια, συνέπεια και πάθος, δεν υπάρχει κουβέντα για το μέλλον»

Μια δύσκολη σεζόν, με πολλά σκαμπανεβάσματα ολοκληρώθηκε με ήττα για τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, σε βαθμολογικά αδιάφορο ματς με τον Αστέρα AKTOR. Ο Γιάννης Αναστασίου στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι έκανε το «ταμείο» τη χρονιάς και έκανε αναφορά στο μέλλον του, καθώς το συμβόλαιο του ολοκληρώνεται.

Οι δηλώσεις του Γιάννη Αναστασίου στην Cosmote TV

«Το χαμένο πέναλτι είναι η εικόνα του τι συνέβη φέτος. Σημαντικό είναι να ηρεμήσουμε και να δούμε την αξιολόγηση και την επόμενη μέρα. Πρέπει να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Νομίζω ότι τις στιγμές που παίξαμε με ένταση δημιουργήσαμε φάσεις και προϋποθέσεις, αλλά δεν είχαμε διάρκεια και αποτελεσματικότητα».

Για το μέλλον του: «Είναι λίγο νωρίς για αυτό, περιμένουμε».

H συνέντευξη Τύπου του Γιάννη Αναστασίου

Αναφορικά με το «ταμείο» της χρονιάς και το τι πρέπει να αλλάξει ο Παναιτωλικός για τη νέα σεζόν:

«Το θέμα είναι ότι η ομάδα πέρασε, από την περίοδο που ήρθα, φάσεις. Αρχής γενομένης από τον Οκτώβριο στο ματς με τον ΟΦΗ, προερχόταν από αλλαγή προπονητή, βαριά ήττα, τρία στόπερ ήταν εκτός με τραυματισμό. Βαφτίσαμε τον Κόγιτς στόπερ, στην πορεία τραυματίστηκε ο Αγκίρε και παίζαμε με τον Ενκολόλο και τον Τσούρα. Κερδίσαμε το ματς και πήραμε τα πάνω μας. Το ματς στην Κηφισιά για μένα ήταν η απώλεια της σεζόν. Θα ήταν εντελώς διαφορετική η συνέχεια αν είχαμε βάλει το πέναλτι στο τέλος.

Θέλαμε να φτάσουμε στο στόχο, αλλά δε μπορούσαμε. Το είδαμε και σήμερα. Στο δεύτερο ημίχρονο ο αντίπαλος δεν έκανε τελική και έβαλε γκολ. Κάναμε δώρο. Κάναμε πολλά δώρα φέτος.

Σε ότι αφορά τις αλλαγές, έχει να κάνει με το τι ομάδα θες να είσαι. Είναι πολλά τα στοιχεία εκείνα που χαρακτηρίζουν μία ομάδα, είναι θέμα ταυτότητας. Σίγουρα θα άλλαζα την επιλογή των παικτών με επιλογές πιο aggressive νοοτροπία, να πάνε και να κερδίσουν επιθετικά μονομαχίες. Εμείς φέτος ως ομάδα δεν ήμασταν έτσι. Ο Παναιτωλικός είναι ομάδα που δεν μπορεί να κυριαρχεί σε όλα τα παιχνίδια. Υπήρξαν και τέτοια ματς αλλά δεν είχαμε την επιθετικότητα που έπρεπε. Έλειψε το εύκολο γκολ επίσης.

Πρέπει να γίνει μία σωστή αρχή, στο τι ομάδα θέλουμε να έχουμε. Όλα αυτά τα στοιχεία που απαιτούνται είναι πράγματα που δεν μπορώ να πω τώρα. Είναι σε συνάρτηση με το μπάτζετ, τις επιλογές. Θα πρέπει να αντιληφθεί ο κόσμος ότι ένας παίκτης μεταξύ Παναιτωλικού-Ατρομήτου ή ΟΦΗ θα προτιμήσει τους άλλους. Το Αγρίνιο δεν είναι ελκυστικός προορισμός πολλές φορές για τις οικογένειες των παικτών. Είναι εμπόδιο. Θα χρειαστεί να χτιστεί μία ομάδα με καλή βάση, να κάνει βήματα και να εξελιχθεί.

Φέτος ήταν μία δύσκολη χρονιά. Η δεύτερη δύσκολη περίοδος ήταν τον Ιανουάριο. Χάσαμε Κοντούρη, Ενκολόλο, Τσάβες. Αργήσαμε να κάνουμε τις προσθήκες. Βγάλαμε ωστόσο αντίδραση στη Λάρισα, κερδίζοντας 1-4, σε μία δύσκολη περίοδο με την κατάσταση που ήμασταν εμείς και αναλογικά και με την κατάσταση της Λάρισας.

Σημαντικό πράγμα στο ποδόσφαιρο είναι η διάρκεια. Εμείς δεν είχαμε. Μπορεί να πιάναμε καλή απόδοση σε τμήματα, αλλά δεν είχαμε σταθερότητα. Έχουν να κάνουν όλα αυτά με την ψυχολογία, την ποιότητα των παικτών. Δεν είχαμε τη συνέπεια. Οι λεπτομέρειες ήταν εις βάρος μας. Και σήμερα χάσαμε πέναλτι. Τύχη ή φταίμε εμείς; Δεν μπορώ να το πω. Μία κομβική στιγμή θα μπορούσε να ωθήσει στο βήμα παραπάνω. Δεν λειτούργησε υπέρ μας. Ήταν χρονιά με πολλά σκαμπανεβάσματα. Το σημαντικό είναι να ηρεμήσει η ομάδα και ο οργανισμός, να δούμε το επόμενο βήμα, να παρθούν οι αποφάσεις που πρέπει».

Για τη σημασία της διατήρησης κορμού τόνισε:

«Είναι σημαντικό να υπάρχει κορμός για να χτίσεις και να εξελιχθείς. Υπάρχουν όμως παράγοντες που δεν ελέγχονται. Μπορεί π.χ. να συμφωνήσεις με έναν παίκτη και η γυναίκα του να πει ότι δεν θέλει να έρθει στο Αγρίνιο. Έχει τύχει σε περιπτώσεις. Για τον ποδοσφαιριστή τα όσα παρέχει η ομάδα είναι ιδανικά. Πρέπει να υπάρχει συνέχεια, κορμός, διάρκεια. Το να αλλάζεις 21 παίκτες κάθε χρόνο δεν είναι το πρέπον. Το βασικό στάδιο προετοιμασίας είναι το πιο βασικό κομμάτι. Εκεί μπαίνουν οι βάσεις της σεζόν.

Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με τους ποδοσφαιριστές, πολλοί περιμένουν μέχρι Αύγουστο για να βρουν συμβόλαιο και δεν μπαίνουν την ώρα που πρέπει για προετοιμασία. Είναι πολλά που πρέπει να λάβεις υπόψιν.

Θεωρώ ότι η ομάδα έχει έναν κορμό με βάση τα συμβόλαια που υπάρχουν, πάνω στον οποίο μπορεί να χτίσει και να κάνει προσθήκες για να φτάσει στο επίπεδο που πρέπει. Θα πρέπει οι παίκτες να αντιληφθούν την ανάγκη για συνέπεια και συγκέντρωση, να γίνονται τα απλά μέσα στο παιχνίδι. Είναι δύσκολο να το πεις, αλλά τη δεδομένη στιγμή υπάρχει βάση που μπορείς να χτίσεις. Υπάρχουν παιδιά με δυνατότητες αλλά χρειάζονται περισσότερη συνέπεια και συγκέντρωση στο παιχνίδι τους. Το να έχεις πάθος δεν αγοράζεται. Ή το έχεις ή δεν το έχεις. Εμείς φέτος θέλαμε αλλά δεν είχαμε το πάθος αυτό».

Σχετικά με το μέλλον του, ανέφερε:

«Τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει κάποια κουβέντα, θα γίνει. Είναι σημαντικό να υπάρχει καλή διάθεση για να γίνει κάτι καλό. Οι συνθήκες και οι προϋποθέσεις είναι καλές. Το θέμα είναι να κινηθεί το club προς την κατεύθυνση που πρέπει. Παρότι είναι χρόνιά με σκαμπανεβάσματα, ο Παναιτωλικός έδειξε ότι είχε καλά στοιχεία αλλά δεν είχε την διάρκεια. Σημαντικό είναι να γίνουν αυτά που πρέπει να για να έχουμε συνέπεια».