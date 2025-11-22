Ο Γιάννης Μπόκος κλήθηκε ξανά στην αποστολή από τον τεχνικό του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ.

Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να αξιοποιήσει την Ακαδημία του έπειτα από πολλά χρόνια.

Στα τμήματα υποδομής υπάρχουν αρκετά ταλέντα και μπορεί να μην είναι απλό να δοθούν ευκαιρίες στα μικρά παιδιά, όταν η ομάδα παλεύει να επιστρέψει στην κορυφή, αλλά η απόφαση έχει ληφθεί. Να πέσει το βάρος και στα ελληνόπουλα. Την τρέχουσα σεζόν έχουν παίξει και ο Μπρέγκου και ο Φικάι. Έχει αγωνιστεί σ' επίσημο ματς και ο Γιάννης Μπόκος. Ο 18χρονος εξτρέμ αγωνίστηκε στο Κύπελλο Ελλάδας και τώρα περιμένει να παίξει και στη Super League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος με την άφιξή του επίσης τόνισε ότι η Ακαδημία θα έχει τη σημασία που της αρμόζει κάλεσε ξανά στην αποστολή τον Μπόκο, αυτή τη φορά για τον κυριακάτικο εκτός έδρας αγώνα με τον Πανσερραϊκό. Ο ταλαντούχος δεξιοπόδαρος εξτρέμ ήταν στον πάγκο και στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Ένας παίκτης, που έχει γενέθλια μαζί με τον Παναθηναϊκό. Γεννήθηκε στις 3/2/2007 και θεωρείται από τα «διαμαντάκια» της Ακαδημίας.

Το πρώτο συμβόλαιο

Ο Μπόκος υπέγραψε στις 26/7/24 το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Αυτό έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2027. Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού και οι πρώτες δηλώσεις του μικρού:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την υπογραφή του πρώτου επαγγελματικού συμβολαίου με τον Γιάννη Μπόκο. Ο Μπόκος υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2027.

Ο 17χρονος μεσοεπιθετικός γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη στις 03 Φεβρουαρίου του 2007 και ξεκίνησε την ενασχόλησή του με το ποδόσφαιρο το 2014 στον Ατέρμονα Κιλκίς. Στην ακαδημία του Παναθηναϊκού εντάχθηκε το 2020 και έκτοτε συμμετείχε στις ομάδες όλων των ηλικιακών κατηγοριών.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την υπογραφή του πρώτου του συμβολαίου ο Γιάννης Μπόκος ανέφερε:

"Πρώτα απ΄ όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Παναθηναϊκό για την ευκαιρία που μου δίνει, αλλά και για την στήριξη όλα αυτά τα χρόνια. Το συμβόλαιο αυτό αποτελεί μια επιβράβευση για μένα και θα κάνω ότι μπορώ για να δικαιώσω τον Σύλλογο"».

Ο Μπόκος στην προετοιμασία

Ο Μπόκος το περασμένο καλοκαίρι ταξίδεψε στην Αυστρία και συμμετείχε στην προετοιμασία υπό τις οδηγίες τότε του Ρουί Βιτόρια. Ήταν η πρώτη προετοιμασία του 18χρονου παίκτη, ο οποίος παίζει και στα δύο φτερά. Η παρουσία του ήταν αποτέλεσμα ενός εξαιρετικού πρωταθλήματος που είχε με την Κ19.

Σε μία προπόνηση, μάλιστα, με την πρώτη ομάδα, σημείωσε δύο εκπληκτικά γκολ με το δεξί, κερδίζοντας το χειροκρότημα των μελών της ομάδας και των συμπαικτών του. Το πρώτο γκολ ήταν σε άσκηση ανάπτυξης με τελειώματα και το δεύτερο απέναντι σε οργανωμένη άμυνα. Την περασμένη σεζόν, λοιπόν, είχε 14 γκολ και 7 ασίστ σε 26 παιχνίδια με την Κ19, φοβεροί αριθμοί για έναν εξτρέμ που δεν διστάζει να πάει στο ένας εναντίον ενός. Συνολικά, είχε ένα γκολ ανά 142 λεπτά.

Τα φιλικά και η Athens Kallithea

Ο Μπόκος με την πρώτη ομάδα σκόραρε στη φιλική νίκη με 3-0 επί της Μέταλιστ. Το έπραξε με ένα ωραίο μακρινό πλασέ. Η μπάλα κόντραρε και πέρασε τη γραμμή της εστίας. Αγωνίστηκε επίσης και στα φιλικά με Σάλκε και Νόρτζελαντ. Το επίσημο ντεμπούτο του με το τριφύλλι έγινε στις 17 Σεπτεμβρίου 2025. Σε μία δύσκολη περίοδο για τον Παναθηναϊκό, αφού μόλις είχε αποτελέσει παρελθόν ο Βιτόρια. Ο πρώτος προπονητής που είχε σε επαγγελματικό επίπεδο. Με τον Δημήτρη Κοροπούλη στον πάγκο, λοιπόν, κατέγραψε την πρώτη του συμμετοχή και μάλιστα στη Λεωφόρο. Ο Μπόκος μπήκε στο 68' αντί του Μπρέγκου, ενός ακόμα ταλαντούχου μέσου της ομάδας, στη νίκη των πρασίνων με 1-0.

Ο 18χρονος εξτρέμ είναι και μέλος της Εθνικής Ελπίδων, η οποία εντυπωσιάζει. Δεν είναι στην παρούσα φάση βασικό στέλεχος, αλλά όσο είναι σταθερά στις κλήσεις, αυτό είναι κέρδος και για τον ίδιο και για τον Παναθηναϊκό φυσικά.



