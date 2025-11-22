Η αποστολή των «πρασίνων» για το εκτός έδρας παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό την Κυριακή (23/11, 17:00).

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τον Πανσερραϊκό για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Superleague το απόγευμα της Κυριακής (23/11, 17:00) και ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή για το ταξίδι στις Σέρρες.

Εκτός αυτής έμειναν οι τραυματίες Ντέσερς, Καλάμπρια, Κώτσιρας, Σάντσες, Κυριακόπουλος και Πελίστρι, ενώ και ο Μπαρτολομέι Ντραγκόφσκι δεν θα δώσει το «παρών», καθώς ταλαιπωρείται από ίωση.

Αντιθέτως, εντός αποστολής είναι ο Τόνι Βιλένα. Ο Ολλανδός μέσος που είχε μείνει στον «πάγο» το τελευταίο διάστημα, επιστρέφει μετά τις στις 14 Αυγούστου του 2024, στην εντός έδρας ήττα με 0-1 από τον Αστέρα Τρίπολης, όπου έπαιξε μια ώρα.

Αναλυτικά η ενημέρωση:

Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τον εκτός έδρας αγώνα της Κυριακής κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και παιχνίδι. Μέρος του προγράμματος ακολούθησαν οι Ντέσερς, Καλάμπρια, Κώτσιρας, ενώ ατομικό έκανε ο Σάντσες και θεραπεία οι Κυριακόπουλος, Πελίστρι. Απών λόγω ίωσης ήταν ο Ντραγκόφσκι.

Μετά το τέλος της προπόνησης ο Ράφα Μπενίτεθ ανακοίνωσε την αποστολή του αγώνα. Σε αυτή βρίσκονται οι Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Μπόκος, Νίκας, Βιλένα, Πάντοβιτς.

Ο Τζούριτσιτς είναι τιμωρημένος και θα εκτίσει την ποινή του σε αυτό το παιχνίδι.