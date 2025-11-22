Ολυμπιακός: Οι αρχικές επιλογές του Μεντιλίμπαρ για τον Ατρόμητο
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του αποφάσεων για την 11άδα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Η διάταξη των Πειραιωτών για τον αγώνα αυτόν: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Ρέτσο, Πιρόλα και Ροντινέι. Κέντρο με Έσε και Ντιόγκο Νασιμέντο και μπροστά τους τον Τσικίνιο. Άκρα με Ποντένσε και Ζέλσον και φορ ο Ελ Καμπί.
Στον πάγκο είναι οι: Μπότης, Μπιανκόν, Γιάρεμτσουκ, Γκαρθία, Σιπιόνι, Κοστίνια, Γιαζίτζι, Μουζακίτης, Μάνσα, Ταρέμι, Στρεφέτσα και Καμπελά.
