Ο Ισπανός τεχνικός κατέληξε στις αποφάσεις του για τη συγκρότηση της βασικής 11άδας της ομάδας του Ολυμπιακού για σαββατιάτικο αγώνα κόντρα στον Ατρόμητο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε στη λήψη των τελικών του αποφάσεων για την 11άδα του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Η διάταξη των Πειραιωτών για τον αγώνα αυτόν: Τζολάκης στο τέρμα, άμυνα με Ορτέγα, Ρέτσο, Πιρόλα και Ροντινέι. Κέντρο με Έσε και Ντιόγκο Νασιμέντο και μπροστά τους τον Τσικίνιο. Άκρα με Ποντένσε και Ζέλσον και φορ ο Ελ Καμπί.

Στον πάγκο είναι οι: Μπότης, Μπιανκόν, Γιάρεμτσουκ, Γκαρθία, Σιπιόνι, Κοστίνια, Γιαζίτζι, Μουζακίτης, Μάνσα, Ταρέμι, Στρεφέτσα και Καμπελά.