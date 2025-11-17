Η Κηφισιά κατέληξε στον Άγγελο Χαριστέα για τη διαδοχή του Στέφανου Κοτσόλη στο ρόλο του τεχνικού διευθυντή και το Gazzetta καταγράφει τους λόγους πίσω από αυτήν την απόφαση.

Η Κηφισιά γύρισε σελίδα. Μετά από 5,5 χρόνια κοινής πορείας με τον Στέφανο Κοτσόλη, σε ένα διάστημα που η ομαδα των Βορείων Προαστίων εξελίχθηκε από ερασιτεχνικό συνοικιακό σωματείο σε «Σουπερλιγκάτο» κλαμπ, ο μέχρι πρότινος τεχνικός διευθυντής του συλλόγου επέστρεψε στο «σπίτι» του, όντας ο νέος αθλητικός διευθυντής του Παναθηναϊκού και ο Άγγελος Χαριστέας είναι ο διάδοχος του.

Η... τελετή παράδοσης - παραλαβής έγινε και πλέον ο Legend με την Εθνική του 2004 ανέλαβε με κάθε επισημότητα τα καθήκοντα του. Θυμίζουμε πως την Παρασκευή (14/11) λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του ο νέος τεχνικός διευθυντής του κλαμπ παρουσιάστηκε στην ομάδα στην Καισαριανή από τον διοικητικό ηγέτη του κλαμπ, Χρήστο Πρίτσα.

Προφανώς αυτή η αναζήτηση για τον αντικαταστάτη του Κοτσόλη δεν ήταν εύκολη, όντας μια πολύ σοβαρή απόφαση που κλήθηκε να πάρει ο ισχυρός άνδρας της ομάδας των Βορείων Προαστίων.

Το Gazzetta καταγράφει το σκεπτικό πίσω από αυτήν την επιλογή που έφερε τον Άγγελο Χαριστέα εκ νέου σε διοικητικό πόστο ομάδας, μια πενταετία μετά την αποχώρηση του από τον Άρη.

Οι λόγοι της επιλογής Χαριστέα

1. Καταρχάς από τα πλέον βασικά στοιχεία που θα έπρεπε να έχει ο αντι-Κοτσόλης ήταν να είναι μια ποδοσφαιρική προσωπικότητα αντίστοιχου βεληνεκούς. Είναι δεδομένο πως όλα αυτά τα χρόνια ο άλλοτε τερματοφύλακας και νυν αθλητικός διευθυντής του Παναθηναϊκού ήταν από τις προσωπικότητες βαρόμετρα στα αποδυτήρια της Κηφισιάς και αναμφίβολα ο Χαριστέας με τις παραστάσεις και τις εμπειρίες του σε υψηλό επίπεδο μπορεί επίσης να αποτελέσει ορόσημο για την εύρυθμη καθημερινότητα της ομάδας.

2. Φυσικά στο οργανόγραμμα της Κηφισιάς δεν υπάρχει μόνο το πόστο του τεχνικού διευθυντή. Από το καλοκαίρι η διοίκηση Πρίτσα φρόντισε να στελεχώσει διοικητικά το κλαμπ με τον αθλητικό διευθυντή, Άγγελο Μπασινά και τον team manager, Σωτήρη Κυργιάκο. Οι τρεις άλλοτε συμπαίκτες στην Εθνική έχουν καλή σχέση, η οποία δύναται να μετουσιωθεί σε μια αποτελεσματική συνεργασία προς όφελος του κλαμπ. Μην ξεχνάμε πως οι δύο Άγγελοι ήταν συμπαίκτες και... πρωτεργάτες του έπους της Πορτογαλίας, όντας μέλη μιας ομάδας με δυνατό και ξεχωριστό «δέσιμο» που κρατάει μέχρι σήμερα.

3. Η Κηφισιά έχασε από τις τάξεις της ένα στέλεχος με άριστη τεχνογνωσία στον χώρο, όμως είναι αυτονόητο πως και ο Χαριστέας γνωρίζει άριστα το αντικείμενο. Με πιο απλά λόγια... ξέρει μπάλα! Είναι άνθρωπος του ποδοσφαίρου, έχει «μάτι» και συνεπώς μπορεί να αξιολογήσει πρόσωπα και καταστάσεις. Είναι καλό για έναν οργανισμό που τώρα μεγαλώνει και γράφει την ιστορία του να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.

4. Μπορεί ο Χαριστέας να ήταν πέντε χρόνια εκτός ποδοσφαίρου, όμως ο προηγούμενος σταθμός του ήταν ο Άρης. Σημαντικό μέγεθος του ελληνικού αθλητισμού, με απαιτήσεις και (ασφυκτικά πολύ) πίεση, πράγμα που σημαίνει πως ξέρει πως είναι να εργάζεται σε περιβάλλον με απαιτήσεις. Ο τότε διευθυντής ποδοσφαίρου των Θεσσαλονικιών ανέλαβε την ευθύνη που του αναλογούσε μετά τον πρόωρο ευρωπαϊκό αποκλεισμό από την Κόλος Κοβαλίβκα, όμως όπως αποδεικνύεται από ανάλογους αποκλεισμούς που ήρθαν το πρόβλημα δεν ήταν ο Χαριστέας. Αξιοσημείωτο πως το καλοκαίρι που έχτισε το ρόστερ του Άρη έκανε αρκετές επιτυχημένες επιλογές.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στον Άρη αποκτήθηκαν μεταξύ άλλων οι: