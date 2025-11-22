Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta για το αποψινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο.

Χωρίς πολλές περιστροφές: Εάν ο Ολυμπιακός δεν έχει καλό βαθμό συγκέντρωσης απόψε στο Καραϊσκάκη θα έχει πρόβλημα με τον Ατρόμητο. Κι ας μην έχει καλή ομάδα φέτος το Περιστέρι, τουλάχιστον με όσα έχουμε δει μέχρι σήμερα.

Ο Ατρόμητος ανεξαρτήτως της κατάστασης του έχει τη δυνατότητα να μεταμορφώνεται προς το καλύτερο όταν παίζει με τους μεγάλους-για μικρομεσαία ομάδα έχει αυτό που λέμε φανέλα. Κι η διοίκηση του δεν θέλει να γίνεται εύκολη λεία το Περιστέρι. Αν του δώσεις δικαίωμα του Ατρόμητου, θα σου κάνει ζημιά. Είτε στο Περιστέρι, είτε ακόμη και στο σπίτι σου.

Να θυμηθούμε ότι στο Καραϊσκάκη ο Ολυμπιακός κατά διαστήματα καταφέρνει καίρια πλήγματα στον Ολυμπιακό.

3.2.2013 Ολυμπιακός-Ατρόμητος 2-3 (από 0-1 στο 1’ στο 2-1 στο 44’ κι από το 2-1 στο 2-3)

1.10.2017 Ολυμπιακός-Ατρόμητος 0-1 (με γκολ στο 60΄)

12.9.2021 Ολυμπιακός-Ατρόμητος 0-0

Προσέξτε, ότι κάθε τέσσερα χρόνια ο Ολυμπιακός την πατάει στο Καραϊσκάκη! Και τώρα έχουμε τετραετία από την προηγούμενη γκέλα του. Εγώ θα πρόσεχα πολύ.

Ο Ατρόμητος είναι η μοναδική ομάδα του πρωταθλήματος που εκτός έδρας δεν έχει φάει ποτέ πάνω από ένα γκολ! Κι ας έχει πάει στην Τούμπα και στη Λεωφόρο. Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για πολύ δυσκολοκατάβλητο αντίπαλο, με καλή αμυντική συμπεριφορά. Ξέρουμε δε ότι ο Ολυμπιακός έχει τα θέματα του με αυτές τις ομάδες που έχουν πραγματικά καλή αμυντική συμπεριφορά. Κι όταν μία ομάδα δεν τρώει πάνω από ένα γκολ, μπορεί πάντοτε να γίνει επικίνδυνη. Κάπως έτσι πέρυσι ο Παναθηναϊκός τον κέρδιζε 1-0 στο ΟΑΚΑ τον Ατρόμητο κι ισοφαρίστηκε στο 90’.

Μπορεί να μην έχει αποτελεσματικότητα μπροστά το Περιστέρι, αλλά έχει κάποιους καλούς κυνηγούς που δεν μπορείς να τους υποτιμήσεις, όπως τον Μπακού, τον Γιουμπιτάνα, τον Οζέγκοβιτς, αλλά και τον νεαρό Τσαντίλα. Γενικά έχει ένα ρόστερ που δεν το λες καθόλου κακό για την «κατηγορία» του, όμως του στοιχίζει η αδυναμία του μέσα στο Περιστέρι-εκτός έδρας έχει δύο διπλά, μία ισοπαλία και τις δύο οριακές (0-1) ήττες από ΠΑΟΚ και ΠΑΟ.

Κυρίως, βέβαια, το θέμα με τον Ολυμπιακό είναι τι θα κάνει ο ίδιος ο Ολυμπιακός. Εάν το πάει το ματς στο να παίξει «τόσο όσο» πραγματικά δεν ξέρω εάν πάλι θα τα καταφέρει, όπως στις άλλες οριακές νίκες του με τον Άρη, τον Λεβαδειακό, τον Αστέρα και τον Βόλο. Μακάρι να πάρει το τρίποντο και με μισό μηδέν που λέμε, όμως όταν συνεχώς ζεις επικινδύνως δεν θα είσαι κάποια στιγμή στην από εδώ πλευρά, την ευχάριστη.

Τουλάχιστον έτσι λέει ο νόμος των πιθανοτήτων.

Άσχετο: Ο Μάντσα σήμερα στην αποστολή με τον Ατρόμητο κι ο Μπρούνο εκτός. Ο Μπρούνο στην αποστολή την Τετάρτη με τη Ρεάλ κι ο Μάντσα εκτός.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Μέχρι τώρα ο Μεντιλίμπαρ στα παιχνίδια πρωταθλήματος πριν από τους αγώνες στο Τσάμπιονς Λιγκ, δύο παίκτες του Ολυμπιακού «προστατεύει» περισσότερο, τον Πιρόλα και τον Γκαρθία!

Τον Πιρόλα δεν τον έβαλε με τον Πανσερραϊκό (πριν την Πάφο), με τη Λάρισα (πριν την Μπαρτσελόνα) και με τον Άρη (πριν την PSV). Και τον Γκαρθία δεν τον έβαλε επίσης με τον Πανσερραϊκό και τη Λάρισα, αλλά ούτε και με τον Λεβαδειακό (πριν την Άρσεναλ).

Και για το τέλος ένα ιμότζι 😁