Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου γράφει για τα λίγα που πέτυχε μέχρι τώρα ο ΠΑΟΚ στο θέμα της Νέας Τούμπας και για την ΚΑΕ όπου αποκλείεται να μην τηρηθούν οι υποσχέσεις που δόθηκαν.

Λίγο πριν ο ΠΑΟΚ μπει στα 100 του χρόνια, ο Σύλλογος βρίσκεται στα πρόθυρα μεγάλων αλλαγών. Επειδή ζούμε ιστορικές στιγμές, καλό θα είναι να τις αντιμετωπίζουμε με την σοβαρότητα, αλλά και τον ρεαλισμό που επιβάλλεται…

Πάμε από τα απλά. Πολύ κυνικά γράφω ότι:

1) Ο ΠΑΟΚ ΔΕΝ πέτυχε και κάτι πολύ μεγάλο μέχρι τώρα στο θέμα της Νέας Τούμπας.

2) Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ παρά την αποπροσανατολιστική πληροφόρηση που κυριάρχησε τελευταία για άλλους σκοπούς, ΔΕΝ έχει αλλάξει ακόμη χέρια.

Άραγε συνδέεται το ένα θέμα με το άλλο; Να… Αυτό δεν μπορώ να το απαντήσω! Ο χρόνος όμως ΠΑΝΤΑ δίνει απαντήσεις και στα πιο δύσκολα ερωτήματα.

Ένα μνημόνιο που έπρεπε να τελειώσει σε 48 ώρες

Ξεκινάμε από την Τούμπα. Ο ΑΣ και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πριν από ένα, δύο, τρία, πέντε-δέκα χρόνια, θα χρειάζονταν δύο με τρεις μέρες ώστε να συντάξουν ένα… μνημόνιο συναντίληψης και έτσι να δρομολογήσουν ουσιαστικές και γραφειοκρατικές εξελίξεις για την κατασκευή της Νέας Τούμπας. Το… γιατί εν έτη 2025 χρειάστηκαν πέντε μήνες κόντρας, έντασης και σκληρών «διαβουλεύσεων» που επέφεραν τέτοιο διχασμό στον κόσμο, πρέπει να απασχολήσει σοβαρά κάθε παράγοντα του Δικεφάλου. Πρώτα τον Σαββίδη και τον Κατσαρή και μετά όσους βρίσκονται από πίσω τους.

Δεν γυρίζω άλλο το χρόνο πίσω για να μην… στενοχωρηθούμε με όσα άσχημα έγιναν μέσα στον Σύλλογο με απαρχή το «τρύπημα» του Ιουνίου που άφησε πληγές οι οποίες δύσκολα θα κλείσουν. Όσοι βιαστικά μιλάνε για τα οφέλη αυτής της κίνησης, ας σκεφτούν με πόσους φίλους ΠΑΟΚτσήδες «πλακώθηκαν» όλο αυτό το διάστημα και… τα ξαναλέμε. Σαν την ΕΝΟΤΗΤΑ και την ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ δεν υπάρχει ΤΙΠΟΤΑ σε έναν μεγάλο Σύλλογο με τις ιδιαιτερότητες που έχει ο ΠΑΟΚ.

Υπέγραψαν λοιπόν η ΠΑΕ και ο ΑΣ κάτι που θα μπορούσε να έχει υπογραφεί από το 2022, αλλά δεν έγινε με ευθύνη της ΠΑΕ. Υπέγραψαν κάτι που θα μπορούσε να τελειώσει μέσα σε 48 ώρες το καλοκαίρι, αλλά δεν έγινε με ευθύνη του ΑΣ και του προεδρείου του. Εδώ επάνω όμως πρέπει να αποθεώσουμε την στάση, την πολιτική και την αποτελεσματικότητα της ΠΑΕ, που μετά την 4η Νοεμβρίου και τις αβάσιμες προτάσεις του Ερασιτέχνη οι οποίες προκάλεσαν εκνευρισμό ακόμη και στους πιο ψύχραιμους, κατάφερε με πλάνο και σύνεση να πείσει τους παράγοντες του ΑΣ να συντάξουν ένα κοινό μνημόνιο, ώστε πολύ απλά στην επόμενη συνάντησή τους να το υπογράψουν χωρίς την παραμικρή ένταση! Τα καλά να λέγονται…

Τελείωσε κάτι; Είναι σίγουρο ότι έστω το 2030 θα μπει ο ΠΑΟΚ στη Νέα Τούμπα; Ένα (ανόητο) εμπόδιο ξεπεράστηκε και πάμε παρακάτω να δούμε πόσα ακόμη έχει να βρει στο δρόμο του ο Σαββίδης. Δικά του, εσωτερικά από τον ίδιο τον ΠΑΟΚ όπου η καχυποψία ΔΕΝ σβήνει, πολιτικά, οικονομικά, πρακτικά, γραφειοκρατικά και τόσα άλλα που ταλαιπωρούν κάθε μεγάλο έργο και επένδυση στη χώρα.

Δεν βάζω (πλέον) το χέρι μου στη φωτιά για κανέναν. Όταν όμως ο Σαββίδης μετά από 13 μεγάλα και επιτυχημένα χρόνια πράξεων στον ΠΑΟΚ, μου λέει ότι… «Είμαι αυτός που ξεκίνησε με πράξεις την ιδέα της Νέας Τούμπας και θα την ολοκληρώσω. Ό,τι έχω πει το τηρώ, αυτός είναι για μένα ο τρόπος ζωής» οφείλω να τον σεβαστώ, και να τον βοηθήσω στις δυσκολίες και ΟΧΙ να του φερθώ με τον πιο αχάριστο τρόπο, προδίδοντας κάθε αξία και ΠΑΟΚτσίδικη αρχή.

Άρα… Ξεπεράστηκε ένα εμπόδιο και ας ευχηθούμε ότι εντός ΠΑΟΚ δεν θα προκύψουν και άλλα τέτοια στην πορεία των επόμενων ετών.

Συγνώμη, αλλά εγώ είμαι καχύποπτος… Η ρεαλιστική αντιμετώπιση της πραγματικότητας με έκανε και όχι η ανάγκη να τα βλέπω όλα αισιόδοξα…

Η επόμενη μέρα στο μπάσκετ

Αύριο ο ΠΑΟΚ γεμίζει και πάλι το κλειστό του γήπεδο στον αγώνα με τον Ολυμπιακό! Αυτή είναι η πιο μεγάλη επιτυχία της ομάδας και του Χατζόπουλου τα τελευταία χρόνια. Από εκεί ξεκινούν όλα, ακόμη και η θετική αύρα που φέρνει τόσες νίκες στο τελευταίο σουτ…

Από εκεί και πέρα για το μπάσκετ του ΠΑΟΚ που κάποιοι μονίμως βιαστικοί πανηγύρισαν πολλές φορές την αλλαγή ιδιοκτησίας μέχρι τώρα χωρίς αυτή να έχει ολοκληρωθεί, η ΚΑΕ χθες ανακοίνωσε ότι η συμφωνία θα ολοκληρωθεί μόλις η πλευρά Μυστακίδη πληρώσει τα ποσά που έχουν συμφωνηθεί. Κανείς δεν αντέδρασε από την άλλη πλευρά! Προφανώς λέει την αλήθεια η ΚΑΕ και ο Θανάσης Χατζόπουλος. Θεωρώ δεδομένο ότι ο Μυστακίδης δεν θα κολλήσει σε οποιαδήποτε λεπτομέρεια και μικρό γι αυτόν ποσό, μπροστά στη δέσμευση που ανέλαβε να δώσει χαρά στον κόσμο και να επαναφέρει ξανά τον ΠΑΟΚ στην κορυφή. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι υπάρχει οποιαδήποτε περίπτωση για ένα τέτοιο μέγεθος και έναν τέτοιο ΠΑΟΚτσή, να μην τηρήσει τη συμφωνία που έκανε για τον ΠΑΟΚ.

