Η αναφορά του Ιβάν Σαββίδη στη Νέα Τούμπα καρα τη διάρκεια της ομιλίας του προς την ομάδα του ΠΑΟΚ.

Ο Ιβάν Σαββίδης, όπως συνηθίζει, πριν απο τους αγωνες μίλησε στους ποδοσφαιριστές και τα μέλη της ποδοσφαιρικής ομάδας του ΠΑΟΚ.

Ο πρόεδρος της ασπρόμαυρης ΠΑΕ αναφέρθηκε και στο θέμα του νέου γηπέδου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «τη Νέα Τούμπα θα τη φτιάξουμε εμείς», ενώ απευθυνόμενος προς τους ποδοσφαιριστές τοuς θύμισε μια ατάκα, που είχε πει το καλοκαίρι, όταν επισκέφτηκε την ομάδα στην Τούμπα, λέγοντας ότι «δεν θα αφήσω κανέναν να μπει στο σπίτι μας από την πίσω πόρτα».

Παράλληλα ο Ιβάν Σαββίδης στην ομιλία του προς τους ποδοσφαιριστές υποστήριξε ότι «εσείς μπορείτε να τελειώσετε την ιστορία των 66 χρόνων του γηπέδου στη σημερινή του μορφή και μπορείτε να γράψετε τα ονόματά τους με χρυσά γράμματα στην ιστορία του ΠΑΟΚ με μια μεγάλη επιτυχία, όπως ένα πρωτάθλημα».

Ο ισχύος άνδρας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ζήτησε ενότητα, καθαρό μυαλό και αφοσίωση στο στόχο, που είναι οι 3 βαθμοί στο κάθε παιχνίδι που έρχεται.

«Πρέπει να κουβαλάμε μέσα μας στο γήπεδο το dna του ΠΑΟΚ γιατί αυτό κανείς δεν μπορεί να το κάμψει», είπε χαρακτηριστικά και επανέλαβε την πίστη του στην ομάδα.