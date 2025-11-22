Ο ΠΑΟΚ αλλάζει σελίδα με τον Τέλη Μυστακίδη, ωστόσο η αποπληρωμή χρεών αποτελεί το τελευταίο στάδιο για να αφήσει ο «δικέφαλος» πίσω του τα χρόνια των χαμηλών προσδοκιών.

Ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να αλλάξει... πίστα, μετά την απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού να χορηγήσει άδεια στην εταιρία ALPHA SPORTS GROUP ιδιοκτησίας του Τέλη Μυστακίδη, προκειμένου να αποκτήσει το πλειοψηφικό ποσοστό μετοχών της ΚΑΕ.

Στον «δικέφαλο» αισθάνονται πλέον πως αφήνουν σιγά-σιγά πίσω τους τα «άγονα» χρόνια, όπου προτεραιότητα αποτελούσε η τακτοποίηση των οφειλών μέσα από διακανονισμούς και ένα μπάτζετ που ήταν βιώσιμο, αλλά με περιορισμένους στόχους και ανοίγουν τα φτερά τους για να διεκδικήσουν μεγάλα πράγματα!

Η ανακοίνωση της διοίκησης του Θανάση Χατζόπουλου λίγες ώρες αργότερα μετρίασε τον ενθουσιασμό που υπάρχει για την αλλαγή σελίδας στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ομάδας μπάσκετ, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μειώνει τις προσδοκίες που παραμένουν μεγάλες.

«Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς των μετοχών της ΚΑΕ απομένει μόνο η συμφωνηθείσα από την πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών στις 2 Σεπτεμβρίου 2025 ταυτόχρονη αποπληρωμή όλων ανεξαιρέτως των υφιστάμενων σήμερα χρεών, το ύψος των οποίων έχει πιστοποιηθεί από τον σχετικό οικονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε» ανέφερε η ανακοίνωση της ΚΑΕ.

Τι λέει ουσιαστικά η διοίκηση του συλλόγου υπό τον Θανάση Χατζόπουλο; Να αποπληρωθούν τα χρέη που υπάρχουν για να ολοκληρωθεί η εξαγορά των μετοχών.

Ένα σημαντικό ποσό που αφορά τα χρέη αποτελούν χρήματα που έχουν καταβληθεί από τον Ιβάν Σαββίδη τα οποία θα πρέπει είτε να θεωρηθούν δωρεά προς τον σύλλογο, είτε να του επιστραφούν, όπως επίσης και άλλες οφειλές που έχουν βεβαιωθεί και βάση της συμφωνίας θα πρέπει να καλυφθούν.

Η πλευρά του Θανάση Χατζόπουλου έσπευσε να διευκρινίσει τα πράγματα για να μην υπάρχουν... παρεξηγήσεις, αλλά και για να αποφευχθεί το κλίμα αβεβαιότητας εάν υπάρξει οποιαδήποτε καθυστέρηση.

Σε κάθε περίπτωση ουδείς πιστεύει πως το... ποτάμι μπορεί να γυρίσει πίσω. Ο Τέλης Μυστακίδης θα είναι ο επόμενος «ισχυρός άνδρας» της ΚΑΕ, όμως το πόσο ψηλά θα μπει ο πήχης για την επόμενη ημέρα αυτό θα προσδιοριστεί εφόσον ολοκληρωθεί και τυπικά η διαδικασία μεταβίβασης μέσα από την αποπληρωμή των υφιστάμενων χρεών, το ύψος των οποίων έχει πιστοποιηθεί από τον οικονομικό έλεγχο της ΚΑΕ.

Πλέον, η μπάλα είναι στα χέρια του Τέλη Μυστακίδη, ο οποίος αφού έκανε το πιο σημαντικό βήμα για την αδειοδότηση από την ΕΕΑ, τώρα μπορεί να προχωρήσει παρακάτω.

Σε κάθε περίπτωση το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να καλυφθεί από τον νέο ιδιοκτήτη το ποσό της εξαγοράς συμπεριλαμβανομένων των χρεών και στη συνέχεια τα ζητήματα που θα απασχολήσουν είναι εκείνα που αφορούν την επένδυση στο γήπεδο, αλλά και στο ρόστερ της ομάδας.

Ο ΠΑΟΚ αγωνιστικά είναι στο σωστό δρόμο και πλέον μένει να φανεί πόσες αλλαγές; θα υπάρξουν αγωνιστικά για να ενισχυθεί περαιτέρω ο σύλλογος και να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.