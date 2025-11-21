Η αποστολή του Παναιτωλικού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη (22/11, 19:30). Εκτός Στάγιτς και Τσούρα.

Με δυο απρόοπτα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναιτωλικού για την αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη, για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τόσο ο Νίκολα Στάγιτς, όσο και ο Τζέισον Τσούρα δεν ταξίδεψαν στην Αρκαδία για το ματς του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Ο Σέρβος στόπερ προς το τέλος της σημερινής προπόνησης ένιωσε ενόχληση στον προσαγωγό και η κατάσταση του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες ημέρες. Από την πλευρά του ο Βολιβιανός μεσοεπιθετικός είχε συμπτώτα ίωσης πριν την αναχώρηση της αποστολής και αποφασίστηκε να μείνει εκτός.

Από εκεί και πέρα εκτός παραμένουν οι γνωστοί τραυματίες Μλάντεν, Αποστολόπουλος και Γαλιάτσος (θα μείνει εκτός όλη τη σεζόν λόγω ρήξης χιαστού), ενώ τιμωρημένος λόγω καρτών είναι ο Λάζαρ Κόγιτς.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Εστεμπάν, Γκαρθία, Κοντούρης, Λουΐς, Μανρίκε, Ματσάν, Μαυρίας, Μίχαλακ, Νικολάου, Ενκολόλο, Παρδαλός, Σιέλης, Σμυρλής, Ζίβκοβιτς.