Ο Αστέρας AKTOR παραχώρησε τη θύρα των φιλοξενούμενων του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» για τις ανάγκες των φίλων του Παναιτωλικού.

Ο Παναιτωλικός για ακόμα ένα εκτός έδρας παιχνίδι αναμένεται να έχει δυναμική παρουσία των φιλάθλων του. Οι Αγρινιώτες ζήτησαν εισιτήρια από τον Αστέρα AKTOR ενόψει της αναμέτρησης τους στην Τρίπολη (22/11, 19:30) και όπως συνηθίζουν οι Αρκάδες απάντησαν θετικά και τους παραχώρησαν τη θύρα των φιλοξενούμενων του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».

Μάλιστα η διάθεση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει και η τιμή τους είναι στα 25 ευρώ. Η αγορά γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Αστέρα AKTOR.

Θυμίζουμε πως οι Αγρινιώτες είχαν στο πλευρό τους κόσμο και στις εκτός έδρας αναμετρήσειις με Άρη, Κηφισιά και ΑΕΚ.

H ενημέρωση του Αστέρα AKTOR για τα εισιτήρια των γηπεδούχων

«Εισιτήρια για τους φιλάθλους του ASTERAS AKTOR για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025 – 2026 με την ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ θα διατίθενται ως εξής:

- Στο Starstore από την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου έως και το Σάββατο 22 Νοεμβρίου κατά τις ώρες καταστημάτων.

- Στα εκδοτήρια του γηπέδου την ημέρα του αγώνα Σάββατο 22 Νοεμβρίου από τις 17:30.

Ώρα έναρξης αγώνα: 19:30

Ώρα ανοίγματος θυρών: 17:30

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ!

ΟΛΟΙ ΣΤΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"».