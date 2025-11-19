Παναιτωλικός: Με τον κόσμο του και στην Τρίπολη
Ο Παναιτωλικός για ακόμα ένα εκτός έδρας παιχνίδι αναμένεται να έχει δυναμική παρουσία των φιλάθλων του. Οι Αγρινιώτες ζήτησαν εισιτήρια από τον Αστέρα AKTOR ενόψει της αναμέτρησης τους στην Τρίπολη (22/11, 19:30) και όπως συνηθίζουν οι Αρκάδες απάντησαν θετικά και τους παραχώρησαν τη θύρα των φιλοξενούμενων του «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης».
Μάλιστα η διάθεση των εισιτηρίων έχει ήδη ξεκινήσει και η τιμή τους είναι στα 25 ευρώ. Η αγορά γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Αστέρα AKTOR.
Θυμίζουμε πως οι Αγρινιώτες είχαν στο πλευρό τους κόσμο και στις εκτός έδρας αναμετρήσειις με Άρη, Κηφισιά και ΑΕΚ.
H ενημέρωση του Αστέρα AKTOR για τα εισιτήρια των γηπεδούχων
«Εισιτήρια για τους φιλάθλους του ASTERAS AKTOR για την 11η αγωνιστική του πρωταθλήματος Stoiximan Super League 2025 – 2026 με την ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ θα διατίθενται ως εξής:
- Στο Starstore από την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου έως και το Σάββατο 22 Νοεμβρίου κατά τις ώρες καταστημάτων.
- Στα εκδοτήρια του γηπέδου την ημέρα του αγώνα Σάββατο 22 Νοεμβρίου από τις 17:30.
Ώρα έναρξης αγώνα: 19:30
Ώρα ανοίγματος θυρών: 17:30
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ!
ΟΛΟΙ ΣΤΟ "ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ"».
