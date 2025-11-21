Με τον Σαββίδη οδηγό, ο ΠΑΟΚ γράφει τη μεγαλύτερη σελίδα της ιστορίας του

Η Νέα Τούμπα μπαίνει επιτέλους σε τροχιά υλοποίησης, με τον ΠΑΟΚ ενωμένο και τον Ιβάν Σαββίδη να αναλαμβάνει το ιστορικό έργο που αλλάζει το μέλλον του συλλόγου. Ο Σταύρος Σουντουλίδης γράφει…

Υπήρξαν μήνες που ο ΠΑΟΚ έμοιαζε να περπατάει πάνω σε λεπτή κλωστή. Μήνες ολόκληρους στους οποίους η Νέα Τούμπα δεν ήταν απλώς ένα έργο· ήταν το κέντρο μιας σύγκρουσης που φλέρταρε επικίνδυνα με τον διχασμό.

Κι όμως, εκεί που όλα έδειχναν πως ο σύλλογος κινδυνεύει να χαθεί μέσα στη δική του φασαρία, ήρθε η στιγμή της αυτογνωσίας. Αυτή που λέει πως ο ΠΑΟΚ, όταν πλησιάζει μια ιστορική καμπή, όπως αυτή των 100 χρόνων ζωής του, δεν μπορεί παρά να σταθεί στο ύψος του. Και στάθηκε.

Η έγκριση του μνημονίου συναντίληψης μεταξύ ΑΣ και ΠΑΕ, με ομόφωνο «15-0» δεν ήταν μια απλή ψηφοφορία. Ήταν η στιγμή που έσβησαν οι φωνές, η στιγμή που η αντιπαράθεση έμεινε στην άκρη, επικράτησε η λογική, η αγάπη για τα τέσσερα ιερά γράμματα, αν θέλετε ήταν η στιγμή που ο δρόμος άνοιξε εκεί που έπρεπε να ανοίξει: προς τον άνθρωπο που έμεινε σταθερός σε όσα υποσχέθηκε εδώ και δεκατρία χρόνια.

Κάποια πράγματα, όσο κι αν μοιάζουν μακρινά, είναι γραμμένα να συμβούν. Κι όταν τελικά έρθει η στιγμή τους, δεν φωνάζουν∙ απλώς γίνονται. Έτσι ακριβώς έμοιαζε η χθεσινή εικόνα στον Ερασιτέχνη. Ένα συμβούλιο που για μήνες γεννούσε εντάσεις, σκιές και φόβους διχασμού, ξαφνικά μετατράπηκε σε κάτι σπάνιο: μια ομόφωνη απόφαση. Δεκαπέντε άνθρωποι, μια ψήφος. Και πίσω από αυτήν, ένας σύλλογος που ξαναβρήκε τον δρόμο του.

Για μήνες η Νέα Τούμπα δεν ήταν απλώς ένα έργο. Ήταν μια πληγή που άνοιγε και έκλεινε ανάλογα με το πού φυσούσε ο άνεμος. Όλοι μιλούσαν γι’ αυτήν, όλοι διαφωνούσαν, όλοι πίεζαν. Σαν να είχε ξεχαστεί ότι μιλάμε για το σπίτι του ΠΑΟΚ. Για το μέρος όπου «γεννήθηκαν» οι μεγαλύτερες ιστορίες. Για το κέντρο βάρους μιας ολόκληρης πόλης. Κι όμως, φτάσαμε να βλέπουμε δύο πλευρές που μιλούσαν σαν να ανήκουν σε δύο διαφορετικούς κόσμους.

Κι εκεί, μέσα στον θόρυβο και την κούραση των τελευταίων μηνών, έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Εδώ και μια εβδομάδα έπεσαν οι τόνοι. Μπήκε μπροστά η λογική. Και άνοιξε ο δρόμος για τον άνθρωπο που, είτε το παραδέχονται κάποιοι είτε όχι, κράτησε αυτόν τον σύλλογο όρθιο όταν όλα γύρω του κατέρρεαν. Για τον άνθρωπο που πριν από χρόνια πλήρωσε τα χρέη, έσωσε τον ΠΑΟΚ από την οικονομική κατάρρευση, τον οδήγησε σε τίτλους, τον έβγαλε στην Ευρώπη, τον κράτησε δυνατό ακόμη και όταν δεν πατούσε το πόδι του στη Θεσσαλονίκη. Για τον Ιβάν Σαββίδη.

Όσοι έζησαν τους τελευταίους μήνες από κοντά ξέρουν. Ξέρουν πόσο λεπτή ήταν η γραμμή. Πόσο εύκολα θα μπορούσε αυτή η ιστορία να εκτροχιαστεί. Πόσο «κοντά» έφτασε ο ΠΑΟΚ στο να μοιραστεί ξανά στα δύο. Και ξέρουν επίσης ότι αυτή η ανατροπή, αυτό το 15-0, δεν ήταν αυτονόητο. Ήταν αποτέλεσμα δουλειάς, πίεσης, συζήτησης, αλλά και μιας απλής αλήθειας: ο ΠΑΟΚ, στα 100 χρόνια του, δεν μπορούσε να μπει σε νέα εποχή με αμφισβήτηση και δεύτερες σκέψεις. Ήταν η στιγμή να αποφασίσει ποιος είναι και πού θέλει να πάει. Και αποφάσισε.

Η παρουσία της Μαρίας Γκοντσαρόβα, του Μάριου Τσάκα και του Κώστα Φωτιάδη στο συμβούλιο δεν ήταν απλώς τυπική. Ήταν συμβολική. Ήταν ένα μήνυμα ότι η ΠΑΕ δεν πήγε αυτή τη φορά για να συγκρουστεί, αλλά για να τελειώσει αυτό που άρχισε εδώ και χρόνια: ένα μνημόνιο για ένα γήπεδο αντάξιο της ιστορίας αυτού του συλλόγου. Και το ότι ο ΑΣ ΠΑΟΚ ψήφισε ομόφωνα το μνημόνιο δείχνει πως, επιτέλους, όλοι αναγνώρισαν το αυτονόητο: η Νέα Τούμπα ανήκει σε εκείνον που τη σχεδίασε πρώτος, την πάλεψε πρώτος και τη σήκωσε στις πλάτες του.

Όλα όσα προηγήθηκαν – η «βόμβα» του Ιουνίου με την πρόταση προς τον Μυστακίδη, (να πούμε σε όσους ανησυχούν ότι δεν υπάρχει κανένα δεσμευτικό έγγραφο από πλευράς ΑΣ ΠΑΟΚ), η σύγκρουση, οι παραιτήσεις, ο θόρυβος, οι δύσκολες συνεδριάσεις, μια ταραχώδης συνέντευξη Τύπου, ανταλλαγές μνημονίων, σχεδίων, εγγράφων, ο κόσμος που αγωνιούσε – όλα μοιάζουν σήμερα σαν ένα μεγάλο μάθημα.

Μάθημα για το πόσο εύκολα μπορεί ο ΠΑΟΚ να πληγωθεί από μέσα, αλλά και για το πόσο γρήγορα μπορεί να επανενωθεί όταν έρθει η ώρα. Και η ώρα ήρθε.

Το τροποποιημένο μνημόνιο, για το οποίο εργάστηκαν μέρες ολόκληρες και οι δύο πλευρές, πέρασε ομόφωνα. Άνοιξε ο δρόμος για τη Νέα Τούμπα. Ο Ιβάν Σαββίδης είναι αυτός που θα τη χτίσει. Ο ΠΑΟΚ ξαναμιλάει με μία φωνή. Φάνηκε από την κοινή ανακοίνωση ΑΣ και ΠΑΕ,. Κι αυτό, όσο κι αν ακουστεί υπερβολικό, είναι το μεγαλύτερο κέρδος απ’ όλα. Γιατί η ιστορία αυτού του συλλόγου δεν γράφτηκε ποτέ από ανθρώπους που τσακώνονταν στα γραφεία. Γράφτηκε από ανθρώπους που έβαζαν τον ΠΑΟΚ πάνω απ’ όλα.

Τώρα, λίγο πριν τα 100 χρόνια του, είναι ξανά η στιγμή να το κάνει. Γιατί η Νέα Τούμπα κάποια στιγμή θα αρχίσει να παίρνει «σάρκα και οστά» και μαζί της θα αρχίσει η επόμενη μεγάλη εποχή του ΠΑΟΚ.