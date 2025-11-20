H κοινή ανακοίνωση ΠΑΕ και ΑΣ ΠΑΟΚ κάνει λόγο για ιστορική συμφωνία που αφορά την κατασκευή της Νέας Τούμπας.

Αναμφίβολα πρόκειται για μια ιστορική στιγμή: Η ομόφωνη έγκριση του προτεινόμενου από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ μνημονίου συνεργασίας με τον ΑΣ για τη Νέα Τούμπα αποτελεί μια ξεκάθαρη ένδειξη ότι «μια νέα μέρα ανατέλλει» για τον Σύλλογο ενόψει των 100 χρόνων του και της κατασκευής του νέου γηπέδου.

Σε ανακοίνωσή τους η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ και ο Ερασιτέχνης ΠΑΟΚ τονίζουν χαρακτηριστικά πως «όλοι μαζί ενωμένοι θα προχωρήσουμε και θα στείλουμε το μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση, ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας» και συνοδεύουν το κείμενο με μια ιστορική φωτογραφία με τα 15 μέλη του Δ.Σ. του Ερασιτέχνη μαζί με την Μαρία Γκοντσαρόβα, διευθύνουσα σύμβουλο της ΠΑΕ, τον Μάριο Τσάκα, μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ και τον Κώστα Φωτιάδη, στενό συνεργάτη του Ιβάν Σαββίδη.

Πιο αναλυτικά η κοινή ανακοίνωση ΠΑΕ και ΑΣ ΠΑΟΚ αναφέρει:

«Μία νέα μέρα ανατέλλει για τον ΠΑΟΚ μετά τη σημερινή ιστορική συμφωνία του ΑΣ με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.

Το προτεινόμενο από την ΠΑΕ μνημόνιο συναντίληψης, που ήταν προϊόν συνεχούς διαβούλευσης και συνεργασίας, έγινε ομόφωνα αποδεκτό, με ψήφους 15-0 από το διοικητικό συμβούλιο του ΑΣ ΠΑΟΚ, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για την κατασκευή της Νέας Τούμπας από τον Ιβάν Σαββίδη.

Στη χρονιά που ο σύλλογος θα γιορτάσει τα 100 του χρόνια, όλοι μαζί ενωμένοι, θα προχωρήσουμε και θα στείλουμε το μήνυμα σε κάθε κατεύθυνση, ότι τα καλύτερα είναι μπροστά μας.

Το όνειρο, πλέον, αρχίζει να γίνεται πραγματικότητα…

ΠΑΕ ΠΑΟΚ – ΑΣ ΠΑΟΚ

Πέμπτη 20.11.2025»