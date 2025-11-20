ΑΣ ΠΑΟΚ: Εγκρίθηκε ομόφωνα το μνημόνιο της ΠΑΕ για τη Νέα Τούμπα
Το μνημόνιο συνεργασίας για τη Νέα Τούμπα που παρέδωσε το απόγευμα της Πέμπτης (20/11) η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με τις τροποποιήσεις και τις αλλαγές από την πλευρά της, βρήκε θετική ανταπόκριση από τα μέση του Δ.Σ. του ΑΣ στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σήμερα το βράδυ, όπου υπήρξε ομόφωνη έγκριση, σε μια πολύ θετική εξέλιξη για την έναρξη κατασκευής του νέου γηπέδου της ομάδας.
Το τροποποιημένο μνημόνιο συνεργασίας προσφέρει στον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ και τα μέλη της διοίκησης την ασφάλεια που θέλει για την έναρξη και ολοκλήρωση του έργου, με ξεκάθαρες εγγυήσεις, που ξεπερνούν τις συνήθεις για τέτοια έργα πρακτικές και χρονοδιαγράμματα.
Πλέον αυτό που απομένει είναι οι επίσημες ανακοινώσεις των δύο πλευρών, αλλά και να περάσει από τη Γενική Συνέλευση του ερασιτέχνη ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες για το νέο γήπεδο.
