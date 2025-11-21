Ο Πελίστρι έχει δώσει το «παρών» μόλις στο 1/3 των αγώνων του Παναθηναϊκού

Ο νέος τραυματισμός του Φακούντο Πελίστρι και ο χρόνος που τον έχει στερηθεί ο Παναθηναϊκός.

Έντεκα λεπτά. Τόσος ήταν ο χρόνος που πρόλαβαν να «χαρούν» τον Φακούντο Πελίστρι οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού στην επιστροφή του μετά από δύο και πλέον μήνες.

Ο Ουρουγουανός εξτρέμ έφυγε για την πατρίδα του ώστε να ενσωματωθεί στην αποστολή της εθνικής ομάδας της χώρας του. Δεν αγωνίστηκε σε κανένα από τα δύο φιλικά με Μεξικό και ΗΠΑ, στο δεύτερο δε δεν ήταν καν εκεί, αφού είχε πάρει ήδη τον δρόμο της επιστροφής.

Όταν επέστρεψε εδώ έγινε ένα τσεκάρισμα από τους ανθρώπους των «πρασίνων», που αρχικά έκριναν πως όλα είναι καλά, όμως αρκετές ώρες αργότερα, βγήκε το αποτέλεσμα της μαγνητικής στην οποία είχε υποβληθεί ο παίκτης του «τριφυλλιού» και έδειξε νέα θλάση, στο άλλο πόδι και σε άλλον μυ (τετρακέφαλο).

Μετά, λοιπόν, τον πρώτο τραυματισμό, την θλάση στην γάμπα, που αποκόμισε στα παιχνίδια με την εθνική Ουρουγουάης τον Σεπτέμβριο και την υποτροπή που έπαθε, όταν θέλησε να μπει νωρίτερα, που είχαν ως αποτέλεσμα εκείνος να γυρίσει στο ματς με τον ΠΑΟΚ στις αρχές Νοεμβρίου (ήταν εκτός από τα τέλη Αυγούστου), ήρθε κι αυτό το νέο πρόβλημα, που θα τον κρατήσει εκτός για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.

Όλα αυτά τα μυϊκά προβλήματα είχαν σαν αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να μην έχει καταφέρει να πάρει σχεδόν τίποτα φέτος από την τέταρτη ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του.

Ο Πελίστρι έχει παίξει μόλις στο 1/3 αγώνων την φετινή σεζόν

Αφότου ο Παναθηναϊκός σφράγισε την παρουσία του στην League Stage του Europa League, είδε τα πράγματα να μην πηγαίνουν καθόλου καλά. Η ομάδα μπήκε σε αγωνιστική κρίση, που είχε ως αποτέλεσμα να αλλάξει δύο προπονητές (Βιτόρια, Κόντη, ενδιάμεσα έκατσε και ο Κοροπούλης για ένα ματς).

Σε όλο αυτό το δύσκολο διάστημα στερήθηκε τις υπηρεσίες ενός εκ των πιο προικισμένων παικτών της, αφού ο Φακούντο Πελίστρι εμφανίστηκε συνολικά μόλις σε 7 από τα 21 παιχνίδια της ομάδας.

Τα παιχνίδια που έπαιξε ο Πελίστρι

Ρέιντζερς - Παναθηναϊκός 2-0 (84 λεπτά)

Παναθηναϊκός - Ρέιντζερς 1-1 (99 λετπά)

Παναθηναϊκός - Σαχτάρ 0-0 (95 λεπτά)

Σαχτάρ - Παναθηναϊκός 0-0 (108 λεπτά)

Παναθηναϊκός - Σαμσουνσπόρ 2-1 (76 λεπτά)

Σαμσουνσπόρ - Παναθηναϊκός 0-0 (34 λεπτά)

Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ 2-1 (11 λεπτά)

Στην ουσία εκείνος έχει αγωνιστεί μόλις στο 1/3 των αγώνων του «τριφυλλιού» την φετινή σεζόν.

Πώς μεταφράζεται αυτό σε αγωνιστικά λεπτά;

Οι «πράσινοι» συνολικά έχουν παίξει φέτος 2.091 λεπτά στους 21 αυτούς αγώνες που έχουν δώσει σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Ευρώπη.

Ο Ουρουγουανός εξτρέμ έχει πατήσει το χορτάρι μόλις σε 507 απ' αυτά. Κοινώς έχει αγωνιστεί μόλις στο 24,2% των λεπτών που έχει παίξει φέτος το «τριφύλλι», δηλαδή λιγότερο, έστω και οριακά, από το 1/4 αυτών.

Αν μάλιστα σε όλα αυτά συνυπολογίσουμε και τις τουλάχιστον τρεις εβδομάδες που θα λείψει επιπλέον, μετά το νέο πρόβλημα που προέκυψε, κάτι που σημαίνει πως μπορεί να χάσει όλα τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού μέχρι τις γιορτές, τότε τα πράγματα γίνονται ακόμα χειρότερα.

Ο 23χρονος winger θα έχει αγωνιστεί μόλις σε 7 από τα 30 παιχνίδια του κλαμπ στο πρώτο μισό της σεζόν, δηλαδή το ποσοστό του από το 33,3%, που είναι τώρα, θα πέσει στο 23,3%.

Όλα αυτά πρέπει να προβληματίσουν τόσο τον ίδιο όσο και τους ανθρώπους του «τριφυλλιού», ώστε να αναζητηθεί η αιτία για όλα αυτά που έχουν συμβεί και να βρεθεί ένας τρόπος να αποφευχθούν στο μέλλον ανάλογες καταστάσεις, για να μπορέσει η ομάδα να αποκομίσει πράγματα από έναν ποδοσφαιριστή, που αποτέλεσε ίσως την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της, αν σκεφτεί κανείς πως αυτά τα 6,5 εκατ. ευρώ δόθηκαν μόνο για το 50% των δικαιωμάτων του.