Ο Φακούντο Πελίστρι τέθηκε ξανά νοκ-άουτ και αυτή είναι η τέταρτη φορά που μπαίνει στα... pits από τον Φεβρουάριο του 2025 μέχρι και σήμερα, προκαλώντας πονοκέφαλο στο «πράσινο στρατόπεδο»!

Το καλοκαίρι του 2024 ο Παναθηναϊκός έβγαλε από τα ταμεία του 6.5 εκατομμύρια ευρώ για να ντύσει στα πράσινα τον Φακούντο Πελίστρι, αγοράζοντας το 50% των δικαιωμάτων του Ουρουγουανού εξτρέμ από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Ο διεθνής άσος δεν κατάφερε να κάνει την διαφορά στη πρώτη του σεζόν στο «τριφύλλι».

Είχε καλές στιγμές, αλλά όχι διάρκεια και κυρίως όχι γκολ και ασίστ, δηλαδή την ουσία που είναι απαιτούμενη από έναν ποδοσφαιριστή που έχει αποκτηθεί έπειτα από μία τόσο μεγάλη επένδυση.

Στη τρέχουσα αγωνιστική περίοδο, ο Πελίστρι από τα τέλη Αυγούστου μέχρι και σήμερα δεν είναι διαθέσιμος και έχει αγωνιστεί μόλις λίγα λεπτά ως αλλαγή στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

Ο 24χρονος εξτρέμ υπέστη ξανά θλάση και θα χάσει αρκετά από τα παιχνίδια των «πρασίνων» μέχρι το τέλος του έτους, προκαλώντας ανησυχία στο «πράσινο στρατόπεδο» με την συχνότητα των μυϊκών του τραυματισμών μέσα στο 2025.

Αναλυτικά:

Στις 5 Φεβρουαρίου στο παιχνίδι του Κυπέλλου με τον Ολυμπιακό υπέστη θλάση στον οπίσθιο μηριαίο και επέστρεψε στους αγωνιστικούς χώρους στις 9 Μαρτίου, παίζοντας 15 λεπτά κόντρα στον Ατρόμητο.

και επέστρεψε στους αγωνιστικούς χώρους στις 9 Μαρτίου, παίζοντας 15 λεπτά κόντρα στον Ατρόμητο. Στις αρχές Σεπτεμβρίου σε παιχνίδια της Εθνικής Ουρουγουάης έπαθε θλάση στην γάμπα, επέστρεψε στην Αθήνα τραυματίας και μετά από λίγο χρονικό διάστημα υπέστη υποτροπή. Βιάστηκε να επιστρέψει, με αποτέλεσμα να πατήσει ξανά χορτάρι στις 9 Νοεμβρίου , όντας εκτός από τις 28 Αυγούστου και το παιχνίδι με την Σαμσουνσπόρ.

, όντας εκτός από τις και το παιχνίδι με την Σαμσουνσπόρ. Την Πέμπτη 20 Νοεμβρίου, η μαγνητική έδειξε θλάση στον τετρακέφαλο και θα μείνει εκτός για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.

Ο Παναθηναϊκός πρέπει να βρει την λύση

Έχοντας μείνει εκτός συνολικά τουλάχιστον πέντε μήνες από προβλήματα μυϊκά, ο Παναθηναϊκός καλείται να βρει την λύση στο πρόβλημα με τον Φακούντο Πελίστρι. Δεν μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή με το «ένοχο» παρελθόν του Ρενάτο Σάντσες. Είναι η πρώτη φορά στην καριέρα του που αντιμετωπίζει τόσο συχνά θέματα.

Οι «πράσινοι» έκαναν μία σημαντική αγορά το καλοκαίρι του 2024 και καλούνται να βρουν τον τρόπο, ώστε να έχουν τουλάχιστον διαθέσιμο και υγιή τον Λατινοαμερικάνο ποδοσφαιριστή.