Το απόγευμα της Πέμπτης (20/11) η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παρέδωσε επεξεργασμένο το μνημόνιο συνεργασίας, που αφορά τη Νέα Τούμπα, στη διοίκηση του ΑΣ

Ο ΑΣ ΠΑΟΚ έχει στα χέρια του το μνημόνιο συνεργασίας, που αφορά την κατασκευή του νέου γηπέδου στην Τούμπα, μετά τις όποιες αλλαγές-επεξεργασία έγινε από την πλευρά της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ.

Το απόγευμα της Πέμπτης (20/11) παραδόθηκε το διαμορφωμένο μνημόνιο, με άρτιο κείμενο, όπως χαρακτηριστικά λέγεται από τα στελέχη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, «που δεν αφήνει χαραμάδες και ερωτηματικά και κωδικοποιεί την κατασκευή του νέου γηπέδου».

Το επεξεργασμένο μνημόνιο συνεργασίας για τη Νέα Τούμπα, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφέρει στον ΑΣ την ασφάλεια που θέλει για την έναρξη και ολοκλήρωση του έργου, με ξεκάθαρες εγγυήσεις, που ξεπερνούν τις συνήθεις για τέτοια έργα πρακτικές και χρονοδιαγράμματα.

Παράλληλα, το μνημόνιο θεωρητικά παρέχει στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ τη δυνατότητα να προχωρήσει και να ολοκληρώσει τη δημιουργία ενός σύγχρονου γηπέδου, που σε σχέση με το υπέργηρο γήπεδο του 1959 θα κατασκευαστεί με στόχο να καλύπτει τις ανάγκες του φίλαθλου κόσμου και μαζί να δώσει περαιτέρω ώθηση στην ποδοσφαιρική ομάδα του «Δικεφάλου».

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή Galaktikos το θέμα του νέου μνημονίου θα συζητηθεί σε λίγες ώρες σε έκτακτο Δ.Σ. του ΑΣ ΠΑΟΚ προκειμένου να υπάρξει, όχι άμεσα αλλά εντός των ημερών, η απάντηση στην πρόταση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ.