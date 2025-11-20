Ο έμπειρος και διεθνής πορτιέρε του Ολυμπιακού έχοντας υποστεί σύμφωνα με πληροφορίες θλάση στη γάμπα θα τεθεί off για αρκετές εβδομάδες.

Ο τραυματισμός του Αλέξανδρου Πασχαλάκη είναι θλάση στη γάμπα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που υπάρχουν η αρχική εκτίμηση για τον πεπειραμένο γκολκίπερ της ομάδας του Ολυμπιακού κάνει λόγο για απουσία ενός διαστήματος τουλάχιστον 4 εβδομάδων. Αυτό σημαίνει και σοβαρή πιθανότητα αντικατάστασής του στην ευρωπαϊκή λίστα από τον Μπότη, όπως διαβάσατε και νωρίτερα .

Ο 36χρονος Πασχαλάκης έχει φέτος 3 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Συνολικά ο ύψους 1.97 μέτρων και διεθνής γκολκίπερ έχει 78 αναμετρήσεις. Με τους Πειραιώτες έχει κατακτήσει ένα Conference, ένα Πρωτάθλημα και ένα Κύπελλο.