Άσχημα νέα για τον Ολυμπιακό καθώς ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης τραυματίστηκε στην προπόνηση και ήδη στον σύλλογο κινητοποιούνται για την αντικατάστασή του στην ευρωπαϊκή λίστα.

Ένα απρόοπτο είχε η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού καθώς ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης αποχώρησε τραυματίας και θα υποβληθεί σε εξετάσεις προκειμένου να φανεί το μέγεθος της ζημιάς.

Από εκεί και πέρα, στον Ολυμπιακό υπάρχει το θέμα της ευρωπαϊκής λίστας καθώς πέρα από τον Τζολάκη, έχει δηλωθεί και νεαρός Κουράκλης, με αποτέλεσμα να υπάρχει η πιθανότητα να επιστρατευθεί ο Νικόλας Μπότης για αντί- Πασχαλάκης.