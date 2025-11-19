Σύμφωνα με δημοσίευμα στο Καζακστάν, ο Ολυμπιακός θέλει τον διεθνή εξτρέμ Γκαλίμτζαν Κενζεμπέκ και σκοπεύει να τον δώσει δανεικό σε άλλον ελληνικό σύλλογο.

Μεταγραφικό σενάριο από το Καζακστάν για τον Ολυμπιακό.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει τον διεθνή Καζάκο εξτρέμ Γκαλιμτζάν Κενζεμπέκ, ο οποίος έχει συνβόλαιο με την Γελιμάι έως το τέλος του έτους. Ο δεξιοπόδαρος Κενζεμπέκ είναι 22 ετών (γεννήθηκε στο Ταράζ στις 12/2/2003), παίζει και στα δύο φτερά κι έχει ύψος 1,77. Με την Εθνική ομάδα του Καζακστάν μετράει 10 ματς και 3 γκολ, ενώ την τρέχουσα σεζόν έχει σε 11 συμμετοχές 6 γκολ και 4 ασίστ.

Αναλυτικά το δημοσίευμα: «Ο Κενζεμπέκ μπορεί να μετακομίσει στην Ελλάδα. Ο μέσος της εθνικής ομάδας του Καζακστάν, Γκαλίμτζαν Κενζεμπέκ, έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του ελληνικού συλλόγου Ολυμπιακός. Η ομάδα του Πειραιά είναι έτοιμη να συνάψει συμβόλαιο με τον παίκτη, αλλά σκοπεύει να τον παραχωρήσει αμέσως δανεικό σε άλλο ελληνικό σύλλογο.

Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες και η τελική απόφαση για τη μεταγραφή θα εξαρτηθεί από τη στάση του ίδιου του ποδοσφαιριστή».

Ο Κενζεμπέκ έχει ήδη παίξει δύο φορές στην καριέρα του στο εξωτερικό. Έπαιξε στην Κύπρο με τον Ακρίτα και στη Σλοβακία με την Κόζιτσε.

🚨🔜🇬🇷 | Kenzhebek may move to Greece.



Kazakhstan national team midfielder Galymzhan Kenzhebek has attracted the interest of the Greek club Olympiacos. The Piraeus side is ready to offer the player a contract, but plans to send him out on loan to another Greek club right away.… pic.twitter.com/aVH8cS6lqx — Scout in Eurasia (@scout_eurasia) November 19, 2025

Οι συμμετοχές του Κενζεμπέκ:

Καϊράτ-Ζας (Kairat-Zhas)

30 συμμετοχές, 12 γκολ, 3 ασίστ

Μακτάαραλ

29 συμμετοχές, 6 γκολ, 2 ασίστ

Ακρίτας

15 συμμετοχές, 5 γκολ, 1 ασίστ

Ζένις

13 συμμετοχές, 1 γκολ, 0 ασίστ

Καϊράτ Αλμάτι

12 συμμετοχές, 0 γκολ, 0 ασίστ

Γελιμάι

11 συμμετοχές, 6 γκολ, 4 ασίστ

Κόσιτσε

10 συμμετοχές, 1 γκολ, 1 ασίστ



