Ολυμπιακός: «Θέλει δανεικό τον Κενζεμπέκ και θα τον δώσει δανεικό σε άλλη ελληνική ομάδα»
Μεταγραφικό σενάριο από το Καζακστάν για τον Ολυμπιακό.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει τον διεθνή Καζάκο εξτρέμ Γκαλιμτζάν Κενζεμπέκ, ο οποίος έχει συνβόλαιο με την Γελιμάι έως το τέλος του έτους. Ο δεξιοπόδαρος Κενζεμπέκ είναι 22 ετών (γεννήθηκε στο Ταράζ στις 12/2/2003), παίζει και στα δύο φτερά κι έχει ύψος 1,77. Με την Εθνική ομάδα του Καζακστάν μετράει 10 ματς και 3 γκολ, ενώ την τρέχουσα σεζόν έχει σε 11 συμμετοχές 6 γκολ και 4 ασίστ.
Αναλυτικά το δημοσίευμα: «Ο Κενζεμπέκ μπορεί να μετακομίσει στην Ελλάδα. Ο μέσος της εθνικής ομάδας του Καζακστάν, Γκαλίμτζαν Κενζεμπέκ, έχει τραβήξει το ενδιαφέρον του ελληνικού συλλόγου Ολυμπιακός. Η ομάδα του Πειραιά είναι έτοιμη να συνάψει συμβόλαιο με τον παίκτη, αλλά σκοπεύει να τον παραχωρήσει αμέσως δανεικό σε άλλο ελληνικό σύλλογο.
Δείτε ΕπίσηςΟλυμπιακός: Ανακοίνωσε sold out για το ματς με τη Ρεάλ Μαδρίτης, 220.000 χρήστες αναζήτησαν εισιτήρια
Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες και η τελική απόφαση για τη μεταγραφή θα εξαρτηθεί από τη στάση του ίδιου του ποδοσφαιριστή».
Ο Κενζεμπέκ έχει ήδη παίξει δύο φορές στην καριέρα του στο εξωτερικό. Έπαιξε στην Κύπρο με τον Ακρίτα και στη Σλοβακία με την Κόζιτσε.
🚨🔜🇬🇷 | Kenzhebek may move to Greece.— Scout in Eurasia (@scout_eurasia) November 19, 2025
Kazakhstan national team midfielder Galymzhan Kenzhebek has attracted the interest of the Greek club Olympiacos. The Piraeus side is ready to offer the player a contract, but plans to send him out on loan to another Greek club right away.… pic.twitter.com/aVH8cS6lqx
Οι συμμετοχές του Κενζεμπέκ:
Καϊράτ-Ζας (Kairat-Zhas)
30 συμμετοχές, 12 γκολ, 3 ασίστ
Μακτάαραλ
29 συμμετοχές, 6 γκολ, 2 ασίστ
Ακρίτας
15 συμμετοχές, 5 γκολ, 1 ασίστ
Ζένις
13 συμμετοχές, 1 γκολ, 0 ασίστ
Καϊράτ Αλμάτι
12 συμμετοχές, 0 γκολ, 0 ασίστ
Γελιμάι
11 συμμετοχές, 6 γκολ, 4 ασίστ
Κόσιτσε
10 συμμετοχές, 1 γκολ, 1 ασίστ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.