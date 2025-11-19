Ο Παναθηναϊκός την περασμένη σεζόν έμεινε στο 2-2 στην έδρα του Πανσερραϊκού και εκείνη η ζημιά ήταν τελικά ανεπανόρθωτη.

Ο Παναθηναϊκός με τη νίκη επί του ΠΑΟΚ έμεινε ζωντανός για την διεκδίκηση του τίτλου.

Ασφαλώς είναι αρκετά πίσω ακόμα, θυμίζουμε ότι εκκρεμεί το ματς με τον ΟΦΗ και δεν κρατάει την τύχη στα χέρια του. Το μόνο που μπορεί να κάνει η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, είναι να παίρνει νίκες και να περιμένει στραβοπατήματα των πρωτοπόρων.

Το τριφύλλι την ερχόμενη Κυριακή θα μεταβεί στις Σέρρες για ν' αντιμετωπίσει τον Πανσερραϊκό. Τα «λιοντάρια» είναι στην τελευταία θέση, το ρόστερ έχει πολλές αδυναμίες, αλλά θα παρουσιαστούν με νέο προπονητή, τον Ισπανό Σαραγόσα κι αυτό αυξάνει τον βαθμό δυσκολίας. Φυσικά ο Παναθηναϊκός είναι το ακλόνητο φαβορί, αλλά το ίδιο ίσχυε και την περασμένη σεζόν. Ο Παναθηναϊκός πήγε πριν από δέκα και πλέον μήνες στις Σέρρες, προηγήθηκε στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου με 2-0 κι όμως δεν έφυγε με τη νίκη.

Οι πράσινοι σε έναν αγωνιστικό χώρο που είχε μετατραπεί σε λίμνη από τη βροχή, άνοιξαν το σκορ με αριστερό σουτ του Τετέ (38') και στο 48' ο Τσέριν με θαυμάσια εκτέλεση στην κίνηση πέτυχε το 2-0.

Ο Παναθηναϊκός νόμιζε ότι τελείωσε το ματς και το πλήρωσε. Ο Μπετανκόρ στο 64' μείωσε σε 2-1 και στο 69' έγινε η φάση που έκρινε το αποτέλεσμα. Ο Ντραγκόφσκι είχε αψιμαχία με τον Μπετανκόρ, και τον άγγιξε με το κεφάλι. Ο φορ των γηπεδούχων έπεσε υπερβολικά, ωστόσο, ο Τσαγκαράκης έδωσε πέναλτι, κόκκινη στον Πολωνό τερματοφύλακα και ο Μπετανκόρ ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το 2-2. Αυτό ήταν και το τελικό σκορ.

Οι πράσινοι με αυτή την ισοπαλία έμειναν στο -4 από την κορυφή, όπου ήταν ο Ολυμπιακός. Το παιχνίδι ήταν στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής και τους προσπέρασε παράλληλα και η ΑΕΚ. Αυτοί οι δύο βαθμοί κόστισαν πολύ. Και στην ψυχολογία της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός είναι ενδεικτικό ότι νίκησε στη συνέχεια την ΑΕΚ με 1-0, για την 19η αγωνιστική, έφεραν 1-1 στο Φάληρο με τον Ολυμπιακό την 21η αγωνιστική, όμως, η διαφορά παρέμεινε στο -4. Τότε, την 22η αγωνιστική ήρθε η ήττα με 2-0 από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη, την ίδια στιγμή που ο Ολυμπιακός βρισκόταν στο 1-1 εντός με τον Αστέρα. Η διαφορά πήγε δηλαδή στους 5 βαθμούς.

Γίνεται αντιληπτό πόσο πολύ πλήγωσε τον Παναθηναϊκό εκείνο το 2-2 στις Σέρρες, ενώ είχε 4 σερί νίκες στο πρωτάθλημα πριν το ματς. Έτσι και τώρα το τριφύλλι πηγαίνει στο ίδιο γήπεδο να πάρει μία νίκη και να συνεχίσει την ανοδική του πορεία με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο. Έχοντας, όμως, την ήττα από τον Βόλο, δεν υπάρχει περιθώριο γι' άλλο στραβοπάτημα. Θα είναι, άλλωστε και μεγάλο πισωγύρισμα.





