Ο Παναθηναϊκός κόβει... το γήπεδο σε όσους προχώρησαν σε έκνομες πράξεις

Παναθηναϊκός για τους οπαδούς του: «Να ταυτοποιηθούν και να απαγορευθεί η είσοδος σε όσους προχώρησαν σε έκνομες πράξεις»
Την απόφαση να κυνηγήσει όσους προχώρησαν σε έκνομες πράξεις στα προηγούμενα παιχνίδια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» ενημέρωσαν πως έχουν κάνει ήδη όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες αυτών και να τους απαγορευθεί η είσοδος στα γήπεδα.
Το «τριφύλλι» θέλει έτσι να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως η υπεύθυνη συμπεριφορά είναι καθήκον όλων όσων αγαπούν την ομάδα.
Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού
«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου αρχικά να ταυτοποιηθούν και εν συνεχεία να απαγορευθεί η είσοδος στα γήπεδα όπου αγωνίζεται η ομάδα μας, όσων προχώρησαν σε έκνομες πράξεις στην εξέδρα στα προηγούμενα παιχνίδια. Είναι υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε την ομάδα και να στείλουμε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πως η υπεύθυνη συμπεριφορά είναι καθήκον όλων όσοι αγαπούν τον Παναθηναϊκό. Το νομικό πλαίσιο είναι αυστηρό και απαιτείται συμμόρφωση σε αυτό ώστε να μην κινδυνέψει με τιμωρία μελλοντικά ο σύλλογος».
