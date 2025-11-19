Ο Παναθηναϊκός κόβει... το γήπεδο σε όσους προχώρησαν σε έκνομες πράξεις

Ο Παναθηναϊκός ενημέρωσε με ανακοίνωσή του για την απόφασή του να αναζητήσει όσους προχώρησαν σε έκνομες ενέργειες στα προηγούμενα παιχνίδια και να τους απαγορεύσει το γήπεδο.

Την απόφαση να κυνηγήσει όσους προχώρησαν σε έκνομες πράξεις στα προηγούμενα παιχνίδια ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός. Οι «πράσινοι» ενημέρωσαν πως έχουν κάνει ήδη όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι δράστες αυτών και να τους απαγορευθεί η είσοδος στα γήπεδα.

Το «τριφύλλι» θέλει έτσι να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα πως η υπεύθυνη συμπεριφορά είναι καθήκον όλων όσων αγαπούν την ομάδα.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ενημερώνει το φίλαθλο κοινό ότι έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου αρχικά να ταυτοποιηθούν και εν συνεχεία να απαγορευθεί η είσοδος στα γήπεδα όπου αγωνίζεται η ομάδα μας, όσων προχώρησαν σε έκνομες πράξεις στην εξέδρα στα προηγούμενα παιχνίδια. Είναι υποχρέωσή μας να προστατεύσουμε την ομάδα και να στείλουμε μήνυμα προς πάσα κατεύθυνση πως η υπεύθυνη συμπεριφορά είναι καθήκον όλων όσοι αγαπούν τον Παναθηναϊκό. Το νομικό πλαίσιο είναι αυστηρό και απαιτείται συμμόρφωση σε αυτό ώστε να μην κινδυνέψει με τιμωρία μελλοντικά ο σύλλογος».