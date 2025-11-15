Την πρόσληψη του Ζεράρ Σαραγόσα ανακοίνωσε ο Πανσερραϊκός, με τον Ισπανό τεχνικό να επιστρέφει στον πάγκο των «λιονταριών» μετά από τέσσερα χρόνια...

Τον αντικαταστάτη του Κριστιάνο Μπάτσι, στον πάγκο της ομάδας, ανακοίνωσε ο Πανσερραϊκός. Η διοίκηση των «λιονταριών» πήγε σε έναν παλιό γνώριμο με τον Ζεράρ Σαραγόσα να επιστρέφει στον σύλλογο μετά από τέσσερα χρόνια.

Ο Ισπανός τεχνικός, σαφώς, έρχεται ν' αναλάβει ένα απαιτητικό έργο που δεν είναι άλλο από την αγωνιστική ανάταση της ομάδας των Σερρών. Ο 43χρονος προπονητής, πριν αναλάβει τα ηνία του Πανσερραϊκού, βρισκόταν στην Ινδία από το 2023 ως προπονητής της Μπενγκαλούρου.

Η ανακοίνωση του Πανσερραϊκού

«Η ΠΑΕ Πανσερραϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Ζεράρ Σαραγόσα, ο οποίος επιστρέφει στην ομάδα μας, μετά την θητεία του σε αυτήν το 2021.

Ο Ισπανός τεχνικός γεννήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1982 και στην Βαρκελώνη και μέχρι πριν από λίγες ημέρες βρισκόταν στην Ινδία εκεί όπου διετέλεσε με επιτυχία προπονητής της Μπενγκαλούρου από το 2023.

Ο Σαραγόσα έκανε ντεμπούτο στους πάγκους τη σεζόν 2007/08 και μέχρι το καλοκαίρι του 2012 ήταν προπονητής των ομάδων νέων της Καταλονίας και της Εσπανιόλ, ενώ ήταν σκάουτερ της φημισμένης ακαδημίας του Κατάρ, Ασπίρε. Έχει εργαστεί με επιτυχία στην Γεωργία με τις Τορπεντο Κουταΐσι και Λοκομοτίβ Τιφλίδας.

Το 2016 μετακόμισε ήταν βοηθός προπονητή στο επιτελείο του Μίκαελ Λάουντρουπ στην Αλ Ραϊάν, ενώ το 2020 διετέλεσε προπονητής στην Σαμπάμ Αλ Αχλι στο Ντουμπάϊ καταφέρνοντας να προκριθεί στην φάση των 16 του Ασιατικού Τσάμπιονς Λιγκ, πριν έρθει στον Πανσερραϊκό.

Ακολούθησαν οι Αλ Αϊν και η Κχορ Φακάν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πριν την μετακίνηση του στην Ινδία».