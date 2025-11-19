Ο Μπόρχα Γκονθάλεθ επέστρεψε στις προπονήσεις του ΟΦΗ και έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του Χρήστου Κόντη ενόψει του ματς με την ΑΕΛ Novibet.

Μετά το ρεπό της Τρίτης (18/11) οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ επέστρεψαν στο ΒΑΚ και από την προπόνηση προέκυψε ευχάριστη είδηση. Ο Μπόρχα Γκονθάλεθ μπήκε σε κανονικό ρυθμό και συνεπώς έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του Χρήστου Κόντη για το εκτός έδρας παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet (24/11, 20:00).

O Ισπανός δεξιός μπακ επέστρεψε 45 ημέρες μετά τη θλάση β' βαθμού στον τετρακέφαλο του δεξιού ποδιού που υπέστη στη νίκη των Κρητικών επί του Άρη στην Τρίπολη και για πρώτη φορά μπορεί να υπολογίζεται από τον νέο του προπονητή.

Η προπόνηση περιελάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι. Στην ομάδα ενσωματώθηκαν οι διεθνείς, Αποστολάκης, Θεοδοσουλάκης και Κωστούλας, οι οποίοι ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με την Εθνική Ελπίδων.

Από την πλευρά του ο Ταξιάρχης Φούντας ακολούθησε μέρος του προγράμματος για ακόμα μια ημέρα. Θυμίζουμε πως ο διεθνής μεσοεπιθετικός υπέστη κάταγμα στο δάχτυλο και η αρχική εκτίμηση ήταν πως θα είναι έτοιμος για το ματς στη Λάρισα.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικό παιχνίδι. Επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για αύριο, Πέμπτη (20/11), στις 11:00.