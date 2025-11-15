Η ΕΡΤ θα καλύψει τηλεοπτικά τη μεγάλη γιορτή που διοργανώνει ο ΟΦΗ για τα 100 του χρόνια στις 22 Νοεμβρίου.

Ο κύκλος των εορταστικών δράσεων του ΟΦΗ για τη συμπλήρωση 100 χρόνων ιστορίας ξεκινάει. Η αρχή θα γίνει το ερχόμενο Σάββατο, 22 Νοεμβρίου, με εκδήλωση που θα διεξαχθεί στο Πολιτιστικό Κέντρο Ηρακλείου.

Ο Όμιλος θα παρουσιάσει όλες τι δράσεις που θα λάβουν χώρα τον Δεκέμβριο, θα δώσει το παρών σύσσωμη η ομάδα προεξέχοντος του διοικητικού ηγέτητου κλαμπ Μιχάλη Μπούση, ενώ θα τιμηθούν ένδοξες μορφές του παρελθόντος, όπως οι εμβληματικοί Χάιμε Βέρα και Αλεχάντρο Ίσις, οι οποίοι θα ταξιδέψουν στο Ηράκλειο από τη Χιλή.

Όπως αναμενόταν, η εκδήλωση θα έχει τηλεοπτική κάλυψη. Η γιορτή θα προβληθεί τηλεοπτικά στις 20:00 απο το ERTSPORTS 1 (στο ERTFLIX) και στις 22:30 στην ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ.

Φυσικά ο εορτασμός για τον έναν αιώνα ιστορίας του ΟΦΗ θα κορυφωθεί στις 3 Ιανουαρίου, όταν και θα διεξαχθεί το Super Cup στο Παγκρήτιο Στάδιο, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.