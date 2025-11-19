Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει ξεκινήσει ατομικό πρόγραμμα και ο ΠΑΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο με τον διεθνή άσο.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας είναι στον δρόμο της επιστροφής.

Ο διεθνής άσος του ΠΑΟΚ, ο οποίος υπέστη θλάση α' προς β' βαθμού στον δεξί δικέφαλο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης και είναι στον δρόμο της επιστροφής.

Ο ΠΑΟΚ, μάλιστα, ανέβασε και βίντεο με τον νεαρό παίκτη.

Ο Δικέφαλος επίσης ανέφερε ότι το στοπ του Αντώνη Τσιφτσή στην κεφαλιά του Βίντα στο παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ στην OPAP Arena είναι το PAOK TV Play Of The Month Οκτωβρίου, σύμφωνα πάντα με την ψήφο των οπαδών.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ: «Το παιχνίδι βρισκόταν στο 18ο λεπτό. Ο Βίντα είδε τη μπάλα να του έρχεται ιδανικά και με μία πολύ δυνατή κεφαλιά πίστεψε ότι θα την στείλει στα δίχτυα. Λογάριασε όμως χωρίς τον Αντώνη Τσιφτσή . Ο τερματοφύλακας του Δικεφάλου εκτινάχθηκε και με μία απίθανη επέμβαση κατάφερε να κρατήσει την εστία του απαραβίαστη.Στην ψηφοφορία για το Play Of The Month Οκτωβρίου ο Τσιφτσής συγκέντρωσε το 53,78% των ψήφων και πήρε και πήρε τον ατομικό τίτλο.

Στη δεύτερη θέση έμεινε η μαγική ντρίμπλα και η ασίστ του Κίριλ Ντεσπόντοφ στον Αντρίγια Ζίβκοβιτς στη Λιλ και το βάθρο συμπλήρωσε ο Γιάννης Μιχαηλίδης που στο ίδιο παιχνίδι έδωσε κι αυτός ασίστ στον Α. Ζίβκοβιτς με μία μεγάλη μπαλιά ακριβείας».



