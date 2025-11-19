Ο ΠΑΟΚ μετράει τις επιστροφές των διεθνών του και παράλληλα αρχίζει την αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση.

Ολοκληρώθηκαν οι περισσότερες υποχρεώσεις των διεθνών του ΠΑΟΚ, οι οποίοι σταδιακά επιστρέφουν στη βάση τους και στις προπονήσεις της ομάδας, όπως συνέβη την Τετάρτη (19/11) με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Στην προπόνηση της Πέμπτης (20/11) ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναμένεται να έχει πίσω τους περισσότερους διεθνείς, την ίδια στιγμή που ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μπήκε στο γήπεδο για πρώτη φορά μετά τον μυϊκό τραυματισμό του και ξεκίνησε ατομικό πρόγραμμα.

Πιο αναλυτικά η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αναφέρει:

«Οι διεθνείς σταδιακά επιστρέφουν, οι μέρες περνούν, η δουλειά συνεχίζεται και το αγωνιστικό τμήμα της ομάδας μπαίνει στην τελική ευθεία για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση.

Η προπόνηση ξεκίνησε με προθέρμανση μέσα από διάφορες ασκήσεις και παιχνίδια, ακολούθησε δουλειά στο κομμάτι της κατοχής της μπάλας και στη συνέχεια οι παίκτες χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ και δούλεψαν εναλλάξ στα τελειώματα και στον τομέα της τακτικής.

Στο τελευταίο κομμάτι διεξήχθη οικογενειακό δίτερμα.

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στο γήπεδο, ενώ ο Μαντί Καμαρά υποβλήθηκε σε θεραπεία.

Την Πέμπτη (20.11) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 11:00».