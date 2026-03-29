Σύζυγος Λουτσέσκου: «Ο Ραζβάν τηλεφώνησε από την Ελλάδα, ήταν πολύ ανήσυχος»

Η σύζυγος του Μιρτσέα Λουτσέσκου, Νέλι μίλησε για την αντίδρασή του γιου της, Ραζβάν Λουτσέσκου, όταν πληροφορήθηκε το λιποθυμικό επεισόδιο του πατέρα του.

Σε μία αποκλειστική δήλωσή της στο ρουμάνικο σάιτ «GSP», η γυναίκα του Μιρτσέα Λουτσέσκου και μητέρα του Ραζβάν αναφέρθηκε στην αντίδραση που είχε ο γιος τους στο περιστατικό που πρωταγωνίστησε ο πατέρας του.

Εκείνη τόνισε πως αμέσως μόλις αυτός πληροφορήθηκε το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε ο 80χρονος πατέρας του κάλεσε τη μητέρα του για να μάθει νέα για την κατάσταση της υγείας του και ήταν ιδιαίτερα ανήσυχος, όπως είναι φυσικό.

«Αισθανόταν καλά στο σπίτι το πρωί, ήταν καλά. Δεν ξέρω τι συνέβη ακριβώς. Είναι πιθανόν να έχει προκληθεί από τα έντονα συναισθήματα και τον θυμό έπειτα από την ήττα από την Τουρκία στην Κωνσταντινούπολη. Συν αυτόν τον κακό καιρό που υπήρχε έξω.

Ο Ραζβάν με κάλεσε από την Ελλάδα για να μου μιλήσει. Ήταν επίσης πολύ ανήσυχος, φυσικά. Εμείς περιμένουμε πληροφορίες από το νοσοκομείο, ελπίζω ότι όλα είναι καλά».

Υπενθυμίζουμε πως σε μία πρώτη επίσημη ενημέρωση το νοσοκομείο που νοσηλεύεται έκανε λόγο για καρδιακή αρρυθμία ενώ ο ίδιος με μήνυμα που δημοσιοποίησε μέσω του ίδιου μέσου τόνισε πως όλα είναι καλά τώρα.