Αθανασίου στους «Galacticos»: «Υπάρχει η διάθεση και η επιθυμία του Παναθηναϊκού να επιστρέψει ο Βλαχοδήμος»
Ο ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, Νίκος Αθανασίου σχολίασε στους «Galacticos» το χθεσινό δημοσίευμα που υπήρξε για τους «πρασίνους» και τον Μανδά, αλλά και την σημερινή δήλωση του Έλληνα κίπερ κι έβαλε στην εξίσωση μία επιπλέον παράμετρο.
Ανέφερε πως το «τριφύλλι» είναι πιθανό να μην κινηθεί τον Ιανουάριο για έναν Έλληνα τερμτοφύλακα τέτοιου επιπέδου, αφού έχει την διάθεση και την επιθυμία το καλοκαίρι να φέρει πίσω στην ομάδα τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ελλάδος και της Σεβίλλης, Οδυσσέα Βλαχοδήμο.
