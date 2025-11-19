Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο gazzetta για το «εργαλείο» του Ολυμπιακού που προσπαθεί να ανεβάσει στροφές.

Είχε «υποσχεθεί» ο Γιάρεμτσουκ μετά από εκείνο το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο κύπελλο με τον Βόλο στο Καραϊσκάκη, τέλη Οκτωβρίου, ότι σε περίπου ένα μήνα θα ήταν πια έτοιμος, αναφερόμενος στην απουσία του για 2,5 μήνες από την δράση λόγω τραυματισμού.

Εύλογο να χρειαστεί ένα-ενάμιση μήνα για να βρει τα πατήματα του σε βαθμό ικανοποιητικό ένας παίκτης που έχει επιστρέψει από τα μέσα Οκτωβρίου σταδιακά, μέσα από χρησιμοποίηση 20λέπτων και δεκαλέπτων σε τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος και Τσάμπιονς Λιγκ, συν το 60λεπτο στο Κύπελλο-ο Ουκρανός είναι μεγάλο παιδί και καταλαβαίνει ότι για τον Ολυμπιακό προέχουν πρώτα τα καλά αποτελέσματα και μετά η ατομική εικόνα κάθε παίκτη, οπότε κάνει και την ανάλογη υπομονή.

Η αλήθεια είναι ότι προσπαθεί να αρχίσει να πατάει γκάζι σιγά σιγά. Και προφανώς βοηθάει σε αυτό και η παρουσία του στα δύο τελευταία επίσημα παιχνίδια της Εθνικής Ουκρανίας, καθώς έπαιξε 75 λεπτά εναντίον της Γαλλίας και 25 λεπτά εναντίον της Ισλανδίας. Αλλά κι εδώ τον είχαμε δει, ότι πραγματικά προσπαθεί να ανεβάσει τις στροφές του, έστω σε εκείνο το 20λεπτο που είχε παίξει με την Κηφισιά την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος στη Νεάπολη.

Οκ, δεν είναι το πιο ασφαλές κριτήριο, με αντίπαλο που αγωνίζονταν με παίκτη λιγότερο, λόγω αποβολής, και με το παιχνίδι τελειωμένο, με το σκορ 3-1 από το 71ο λεπτό, αλλά βλέπαμε τον Γιάρεμτσουκ να βγάζει αν μη τι άλλο μία δίψα. Ζητούσε συνεχώς μπάλα, την έστρωνε με το στήθος, την «έσπαγε» και ξεκινούσε αντεπιθέσεις, τελείωνε φάσεις: τη μία φορά μπορεί να τον έκοψαν πάνω στο σουτ από το ύψος της περιοχής, όμως στα τελευταία λεπτά πρόλαβε να απειλήσει με δύο σουτ.

Λίγο χρόνο ακόμη και λίγη ψυχολογία από ένα γκολ η, μία ασίστ νομίζω ότι χρειάζεται ο Ουκρανός για να πάρει πραγματικά μπρος. Κι ο Ολυμπιακός τον έχει ανάγκη. Μην ξεχνάμε ότι ο Μεντιλίμπαρ στα δύο τελευταία παιχνίδια πρωταθλήματος στο Καραϊσκάκη έπαιξε και με Ταρέμι και με Ελ Κααμπί στην επίθεση, άρα όταν έχεις στο μυαλό σου να παίζεις με δύο κυνηγούς, πρέπει να έχεις τρεις καλούς.

Κι ο Γιάρεμτσουκ είναι πραγματικά καλός επιθετικός, είναι εργαλείο. Όχι απλά στα λόγια-τον έχουμε δει με τη φανέλα του Ολυμπιακού, κι αυτό είναι που πάνω απ΄ όλα μετράει, πόσο καλός μπορεί να είναι και δη στα πιο μεγάλα παιχνίδια .

Άσχετο: Έγραψα πριν λίγες ημέρες για την κωμωδία, όπως την χαρακτήριζα, της επιλογής να μην έχει παίξει ποτέ βασικός ο Ρέτσος σε επίσημο αγώνα της Εθνικής εδώ και δύο ολόκληρα χρόνια (!) και είδαμε ότι ο Γιοβάνοβιτς τον έβαλε βασικό και με την Σκωτία και με την Λευκορωσία. Να γράψω τώρα και κάτι άλλο-αξίζουν μία ματιά τα Ελληνόπουλα της Ρίο Άβε. Παίζουν βασικοί κάθε Σαββατοκύριακο στο πορτογαλικό πρωτάθλημα κόντρα σε Μπενφίκα, Πόρτο, Σπόρτινγκ και τόσες ακόμη καλές ομάδες.

Η φωτογραφία της ημέρας:

Αποτελεί μία πραγματικότητα ότι φέτος ο Ολυμπιακός δεν κάνει στο βαθμό που μας είχε συνηθίσει ένα από τα πράγματα που αρέσουν πάρα πολύ στον προπονητή του-δεν κλέβει μπάλες με την ίδια συχνότητα στα παιχνίδια του στο πρωτάθλημα. Πιθανόν γιατί κι οι εντάσεις που βγάζει είναι πιο χαμηλές σε αυτά τα ματς, καθώς είναι υποχρεωμένος να παίζει πάντα στα κόκκινα στα παιχνίδια του στο Τσάμπιονς Λιγκ, ώστε να μπορέσει να σταθεί στην πιο δύσκολη διοργάνωση του κόσμου.

Υπό αυτή την έννοια έχει μία σημασία που στο τελευταίο παιχνίδι του Ολυμπιακού, με την Κηφισιά, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν αρκετά κλεψίματα, με τον Τσικίνιο, τον Νασιμέντο και τον Ελ Κααμπί. Παρεμπιπτόντως, να ξέρετε ότι στην πραγματικότητα άλλο είναι οι ανακτήσεις της μπάλας κι άλλο τα κλεψίματα. Ανάκτηση στις υπηρεσίες στατιστικής υπάρχει κι όταν ένας παίκτης κάνει λάθος και δίνει την μπάλα σε αντίπαλο-ο αντίπαλος πιστώνεται την ανάκτηση. Κλέψιμο είναι να πας να πάρεις εσύ την μπάλα από τον αντίπαλο και όχι να στην δώσει ο άλλος.

Και για το τέλος ένα ιμότζι για τον Μπενζιά