Η πρώτη εικόνα του Πελίστρι μετά την επιστροφή του από την Ουρουγουάη

Ο Φακούντο Πελίστρι επέστρεψε στην Ελλάδα και πήγε στο Κορωπί για να εξεταστεί από τους σταφ του Παναθηναϊκού.

Λίγο αφότου ο Φακούντο Πελίστρι επέστρεψε στην χώρα μας μετέβη στο Κορωπί για να εξεταστεί και υπάρξει μία ακριβής εικόνα για την τρέχουσα κατάστασή του, μετά τις ημέρες που πέρασε με την εθνική ομάδα της Ουρουγουάης.

Ο εξτρέμ των «πρασίνων», για τον οποίο χθες είχε υπήρξε δημοσίευμα πως αποδεσμεύτηκε νωρίτερα επειδή έχει πρόβλημα στον προσαγωγό, υποβλήθηκε σε πλήρη έλεγχο από τους ανθρώπους του «τριφυλλιού» κι εκείνοι τον βρήκαν απολύτως καλά.

Κάπως έτσι ο 23χρονος εξτρέμ έκανε αποφόρτιση σήμερα και ετοιμάζεται την Πέμπτη (20/11) να επιστρέψει κανονικά σε φουλ πρόγραμμα προπονήσεων όντας διαθέσιμος για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό στις Σέρρες.

Υπενθυμίζουμε πως εκείνος αγωνίστηκε ως αλλαγή στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ, τον τελευταίο πριν το διάλειμμα των εθνικών ομάδων, επιστρέφοντας από ένα διάστημα απουσίας που ξεπέρασε τους δύο μήνες, αφού είχε αγωνιστεί τελευταία φορά στο εκτός έδρας με την Σαμσουνσπόρ στα τέλη του Αυγούστου.