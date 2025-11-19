Τι ισχύει με τους τραυματίες του Παναθηναϊκού ενόψει των Σερρών

Η κατάσταση των τραυματιών του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό την Κυριακή (23/11).

Το διάλειμμα των εθνικών ομάδων έφτασε στο τέλος του και όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού βρίσκονται πλέον στον δρόμο της επιστροφής στην ομάδα για να ξεκινήσει το τελευταίο κομμάτι των αγώνων πριν την διακοπή των Χριστουγέννων.

Οι «πράσινοι» του Ράφα Μπενίτεθ θέλουν να το πιάσουν από κει που του άφησαν με την εντός έδρας νίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ και το 4/5 που έχουν πετύχει από την έλευση του Ισπανού τεχνικού κι έπειτα.

Για να το κάνουν αυτό θέλουν να έχουν διαθέσιμα όσα περισσότερα «όπλα» είναι δυνατόν, κάτι που εξαρτάται από την λίστα των τραυματιών, η οποία αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει πέντε ονόματα.

Ο Κώτσιρας που δίνει... μάχη και οι υπόλοιποι

Το απουσιολόγιο του Ράφα Μπενίτεθ στην διακοπή αυτή ήταν αρκετά γεμάτο, αφού από την μία υπήρχαν οι διεθνείς, που έφταναν τους δέκα και από την άλλη οι τραυματίες, πέντε τον αριθμό. Συνολικά ο Ισπανός προπονητής δεν είχε στα χέρια του 15 ποδοσφαιριστές της ομάδας για τις προπονήσεις των ημερών αυτών.

Το καλό με τους παίκτες που πήγαν στις εθνικές τους ομάδες είναι πως φαίνεται όλοι να γυρνούν χωρίς προβλήματα. Και λέμε φαίνεται, γιατί για να είναι κανείς σίγουρος, θα πρέπει να έρθουν και να προπονηθούν μια μέρα με την ομάδα, όπως συνέβη χθες με τον Μπακασέτα.

Ο Σφιντέρσκι, που δεν είχε παίξει στο ματς με τον ΠΑΟΚ ελέω της διάτασης που είχε στον δικέφαλο, δεν αγωνίστηκε στο πρώτο ματς με την Πολωνία ενώ στο δεύτερο μπήκε αλλαγή και αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο χωρίς πρόβλημα, δείχνοντας πως έχει συνέλθει από το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε.

Ο Πελίστρι από την άλλη, που γύρισε στο τελευταίο παιχνίδι πριν την διακοπή με τον «δικέφαλο του βορρά», δεν αγωνίστηκε σε κανένα από τα δύο φιλικά της Ουρουγουάης και μάλιστα του επέτρεψαν να επιστρέψει και νωρίτερα στην ομάδα. Χθες υπήρξε ένα δημοσίευμα που έκανε λόγο για πρόβλημα στον προσαγωγό του, το οποίο όμως προς στιγμήν δεν επιβεβαιώνεται κι έτσι θα υπάρχει αναμονή μέχρι την άφιξη του παίκτη για να επιβεβαιωθεί η καλή κατάσταση της υγείας του.

Πάμε τώρα στους πέντε παίκτες που είναι τραυματίες. Δυστυχώς ο Ράφα Μπενίτεθ δεν μπορεί να περιμένει ιδιαίτερη «ενίσχυση» από το μέτωπο αυτό. Ο Γιώργος Κυριακόπουλος, που ταλαιπωρείται από οστικό οίδημα στον αστράγαλο, είχε τεθεί εκτός από το ματς αυτό από την μέρα της διάγνωσής του κι έχει δρόμο, αφού ακόμη κάνει θεραπείες.

Φυσικά για το ματς αυτός δεν υπολογίζεται ούτε ο Ντέσερς, που επίσης δεν έχει μπει ακόμη στις προπονήσεις (κάνει ατομικό), αλλά δεν έχει παρέλθει κιόλας ακόμη το δίμηνο του τραυματισμού του, πριν από το οποίο δεν αναμένεται να χρησιμοποιηθεί.

Ο Ρενάτο Σάντσες συνεχίζει το ατομικό πρόγραμμα έπειτα από τις ενοχλήσεις που είχε νιώσει στον δικέφαλο του ποδιού του στον αγώνα Κυπέλλου με τον Ατρόμητο και από την στιγμή που μένουν μόλις τέσσερις προπονήσεις μέχρι το ματς των Σερρών κι εκείνος δεν έχει μπει ακόμη, δεν πρόκειται να είναι διαθέσιθμος, αφού και να μπει στο πρόγραμμα, κανείς δεν θα θέλει να ρισκάρει να παίξει, χωρίς να είναι απόλυτα έτοιμος.

Ο Ντάβιντε Καλάμπρια, που είχε αποχωρήσει με θλάση στο ξεκίνημα του αγώνα με τον Αστέρα Aktor για το πρωτάθλημα, κάνει κι εκείνος ακόμη ατομικό πρόγραμμα και δεν προλαβαίνει ούτε αυτός τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό βάζοντας έτσι στόχο του το ματς με την Στουρμ Γκρατς την Πέμπτη (27/11) οπότε και δεν θα υπάρχει και ο Γεντβάι ως επιλογή.

Ο έτερος δεξιός οπισθοφύλακας, Γιάννης Κώτσιρας είναι εκείνος που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθανότητες για να είναι «ΟΚ». Ακολουθεί προς το παρόν ατομικό πρόγραμμα, όπως οι υπόλοιποι, όμως είναι κάποια βήματα μπροστά σε σχέση με κείνους κι έτσι ο Ράφα Μπενίτεθ μπορεί να έχει ελπίδες πως θα τον έχει στην διάθεσή του για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, ώστε να μην πάει εκεί με μόνη επιλογή για τα δεξιά τον Γεντβάι.