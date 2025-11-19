Από την ΑΕΚ στον Παναθηναϊκό ο Χάρης Λάλος

Ο επί σειρά ετών γιατρός της ΑΕΚ, Χάρης Λάλος θα προστεθεί στο ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού.

Την Δευτέρα (17/11) ο Χάρης Λάλος ανακοίνωσε με μία ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook πως εκείνος αποχωρεί από την ΑΕΚ από προσωπική του επιλογή, μετά από σχεδόν δέκα χρόνια παρουσίας στην ομάδα.

Εκείνος όμως αναμένεται να μείνει στον χώρο του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου, αφού θα συνεχίσει να εργάζεται σε μεγάλο σύλλογο της Stoiximan Superleague και συγκεκριμένα στον Παναθηναϊκό.

Ο Χάρης Λάλος θα προστεθεί στο ιατρικό επιτελείο του «τριφυλλιού» και θα είναι υπεύθυνος για τα ιατρικά θέματα που θα προκύπτουν στην καθημερινότητα της ομάδας. Κάπως έτσι οι «πράσινοι» δείχνουν ότι, πέρα από τις διοικητικές θέσεις, θέλουν να ενισχύσουν όλα τα τμήματα του συλλόγου στο ξεκίνημα αυτό του νέου πρότζεκτ.