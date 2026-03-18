Τα αδέλφια του Παντελή Παντελίδη παρέδωσαν στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ φανέλα - φόρο τιμής στη μνήμη του αδικοχαμένου Ενωσίτη τραγουδιστή, από την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας το 2016.

Ξεχωριστή επίσκεψη στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ, στην Allwyn Arena, έκαναν την Τρίτη (17/3) τα αδέλφια του Παντελή Παντελίδη, Κωνσταντίνος και Τριαντάφυλλος. Oι συγγενείς του αδικοχαμένου Ενωσίτη τραγουδιστή προσέφεραν στο μουσείο ένα ιδιαίτερο οικογενειακό κειμήλιο.

Πρόκειται για μια φανέλα με το όνομα Παντελίδης και το Νο. 10, η οποία έχει υπογραφές απο τους παίκτες του Δικεφάλου που κατέκτησαν το Κύπελλο Ελλάδας το 2016, στον τελικό με τον Ολυμπιακό (2-1), το οποίο αποτελεί το πρώτο «κιτρινόμαυρο» τρόπαιο της νέας εποχής.

Πέτρος Μάνταλος, Μιχάλης Μπακάκης, Βασίλης Λαμπρόπουλος, Βαγγέλης Πλατέλλας και Έλντερ Μπαρμπόσα είχαν παραδώσει στην οικογένεια του Παντελή Παντελίδη αυτό το συμβολικό δώρο ως φόρο τιμής στη μνήμη του καλλιτέχνη που ουδέποτε είχε κρύψει τα έντονα κιτρινόμαυρα αισθήματα του και είχε φύγει από τη ζωή λίγους μήνες νωρίτερα.

Η οικογένεια του Παντελίδη έκρινε πως αυτή η φανέλα «ανήκει» στο Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ και σε αυτό το πλαίσιο την παραχώρησαν στην Ένωση.

Θυμίζουμε, πως πριν ένα μήνα συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από το τραγικό δυστύχημα της 18ης Φεβρουαρίου του 2016, στη Λεωφόρο Βουλιαμένης, στο οποίο έχασε τη ζωή του ο Παντελής Παντελίδης, στα 32 του χρόνια.

Η ανάρτηση του Τριαντάφυλλου Παντελίδη

«Σήμερα είχαμε την χαρά και την τιμή, να παραδώσουμε την φανέλα που μας είχαν φέρει οι παίκτες της ΑΕΚ, μετά την κατάκτηση του κυπέλου το 2016, στο ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΑΕΚ».