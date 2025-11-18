AEK: Στην Ελβετία Ηλιόπουλος και Λυσάνδρου!
Δεν είναι λίγες οι φορές που στη διάρκεια μιας εβδομάδας ο Μάριος Ηλιόπουλος συνηθίζει να ταξιδεύει για επαγγελματικές δραστηριότητες στο εξωτερικό. Προφανώς και επειδή δεν αφορά ταξίδι για την ΑΕΚ και δεν υπάρχει λόγος αναφοράς. Οχι όμως και τούτη τη φορά...
Μιας και σύμφωνα με πληροφορίες του Gazzetta ο ιδιοκτήτης της Ένωσης ταξίδεψε στην Ελβετία μαζί με τον Μηνά Λυσάνδρου, κάτι που σημαίνει πως προφανώς πρόκειται για ταξίδι που αφορά υπόθεση της ΑΕΚ!
Πιο συγκεκριμένα ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο αντιπρόεδρος και CEO της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ, πέταξαν στις 12:30 από το «Ελευθεριος Βενιζέλος»με προορισμό την Γενεύη, με ιδιωτικό αεροπλάνο και δεν αποκλείεται να αποτελέσει ταξίδι... αστραπή!
Κοινώς απόψε κιόλας οι δυο άνδρες να επιστρέψουν από την Ελβετία στην Αθήνα εφόσον ολοκληρώσουν το πρόγραμμά τους.
Προφανώς και δεν έχει γίνει γνωστός ακόμη ο σκοπός του ταξιδιού και αν πρόκειται για την υπόθεση Λανουά (και όχι μόνο), ή κάποια περίπτωση μεταγραφική για παράδειγμα (αν και η λογική λέει πως αν γινόταν για τέτοιο σκοπό θα βρισκόταν μαζί του Ριμπάλτα).
