Η ΑΕΚ ανέβασε στο κανάλι της στο YouTube την παρακάμερα από το 0-4 επί της Τσέλιε την περασμένη Πέμπτη (12/3).

Σε... πελάγη ευτυχίας βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες ο οργανισμός της ΑΕΚ. Πέραν από το γεγονός πως η Ένωση είναι μόνη πρώτη στην βαθμολογία της Stoiximan Superleague, την Πέμπτη (12/3) ουσιαστικά... έκλεισε θέση στα προημιτελικά του Conference League.

Το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς «διέλυσε» με 0-4 την Τσέλιε στη Σλοβενία και γνωρίζει πως με... θαύμα δεν θα πάρει το εισιτήριο για την οκτάδα του θεσμού, συνεχίζοντας το ευρωπαϊκό όνειρο.

Στο πλαίσιο αυτό, οι αρμόδιοι της κιτρινόμαυρης ΠΑΕ ανέβασαν στο κανάλι του συλλόγου στο YouTube την παρακάμερα από το συγκεκριμένο ματς, με τους πανηγυρισμούς στα γκολ και τα «μπράβο» του προέδρου, Μάριου Ηλιόπουλου στο φινάλε να ξεχωρίζουν.