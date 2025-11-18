Ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου σχολιάζει τις τελευταίες δηλώσεις για ΕΠΟ και διαιτησία, συνδυάζει με το περιβάλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου στο οποίο γίνονται και γήπεδα, κάτι στο οποίο εκείνος ακόμη δεν μπορεί να απολαύσει!

Επενδύσεις στο ελληνικό ποδόσφαιρο! Μπαίνουν λεφτά συνέχεια σε ένα ΠΙΟ καθαρό περιβάλλον, το οποίο εκτιμάει και ο κόσμος με την παρουσία του, αλλά και το ενδιαφέρον του. Εννοείται ότι όλα αυτά συμβαίνουν στα χρόνια που ο ΠΑΟΚ πρωταγωνιστεί εντός και εκτός γηπέδων…

Το έχω γράψει και άλλες φορές: «Μόνο με τον ΠΑΟΚ δυνατό, σε ηγετικό ρόλο μέσα στο χώρο μπορεί να επέλθει μία καλύτερη ισορροπία στα αγωνιστικά, αλλά κυρίως στα εξωαγωνιστικά δεδομένα». Όπως ακριβώς αυτά τα τελευταία χρόνια, όπως συμβαίνει κυρίως από το 2016 και μετά. Μετά από χρόνια που η κάθε μεγάλη ΠΑΕ ασχολούνταν αποκλειστικά με την πάρτη της και το συμφέρον της, επιβάλλοντας συνθήκες της υπέρ της, προσπαθώντας να κυριαρχήσει για να μην το κάνει ο άλλος, ήρθαν τα χρόνια που ο ΠΑΟΚ ανέλαβε τα ηνία και σιγά-σιγά-σιγά, φθάνουμε στο 2025 όπου πρωταγωνιστεί απόλυτα σε κάθε επίπεδο και φθάνουμε σε σημείο να παραδέχεται με όλη την αντικειμενικότητά του και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού ότι… «Η διαιτησία έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Με το VAR και με το ημιαυτόματο οφσάιντ τα πράγματα έχουν βελτιωθεί. Και οι Έλληνες έχουν βελτιωθεί. Γενικά η σημερινή ΕΠΟ παρόλα τα πιθανά ελαττώματα είναι καλύτερη από τις προηγούμενες. Παρόλα αυτά, η σημερινή διοίκηση είναι καλύτερη. Δεν έχουμε μέρος σε αυτή τη διοίκηση, αλλά είναι καλή».

Ποιος μπορεί με επιχειρήματα να διαφωνήσει με τον Γιάννη Αλαφούζο και την πραγματικότητα που περιγράφει, κάνοντας φυσικά μία σύγκριση με ό τι συνέβαινε στο ποδόσφαιρό μας τα περασμένα χρόνια. Προφανώς αναφέρεται και στην 20ετία 1996-2016, αλλά και νωρίτερα! Μην ξεχνιόμαστε…

Έχει αποδειχθεί πολλές φορές από τότε ειδικά που ο Ιβάν Σαββίδης ανέλαβε τα ηνία του ΠΑΟΚ, ότι αυτή η ομάδα από τον ελληνικό βορά μπορεί και να συνεισφέρει στην όσο το δυνατό μεγαλύτερη κάθαρση του χώρου (ΠΟΤΕ δεν θα επιτευχθεί το 100% σε καμία χώρα παγκοσμίως) αλλά με τον ΠΑΟΚ μπροστάρη επέρχεται και μία καλύτερη ισορροπία στη διαδικασία του ελληνικού ποδοσφαίρου σε σχέση και με το δίκαιο του παιχνιδιού. Όλοι την εύνοια θέλουν και ας λένε για 50-50. Την επιδιώκουν με κάθε τρόπο και δυστυχώς πριν το 2016 φθάσαμε στα όρια του ανελέητου 100-0, χωρίς ίχνος ντροπής και σεβασμού. Το 2025 και μετά από φοβερά πρωταθλήματα σε επίπεδο ανταγωνισμού, φθάνουμε σε αυτά τα σημεία να έρχεται πρόεδρος που είναι εκτός… παρασκηνίου και να λέει τα αυτονόητα που ελάχιστοι πλέον δεν παραδέχονται! Γιατί δεν τα παραδέχονται; Μα γιατί τότε δεν θα έχουν λόγω ύπαρξης «πουλώντας» μόνο το πόσο σημαντικό είναι το παρασκήνιο.

Μόνο μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον μπορεί και ο ΠΑΟΚ να αναπτυχθεί, να είναι ανταγωνιστικός. Έλα όμως που σε αυτές τις συνθήκες όλοι οι άλλοι φτιάχνουν και τα σπίτια τους, ποντάρουν σε ακόμη πιο πολλά έσοδα για να ανεβάσουν τα στάνταρ τους και ο ΠΑΟΚ εδώ και χρόνια μένει θεατής! Χάθηκαν χρόνια και είναι αλήθεια στο θέμα της Νέας Τούμπας, κάτι που τονίζουμε 10 φορές κάθε μέρα για να το εμπεδώσει κάθε περίεργος που τώρα προσπαθεί να δικαιολογήσει την προσπάθεια ελάχιστων μέσα στην οικογένεια του Δικεφάλου να ΜΗΝ κάνει το γήπεδο ο Σαββίδης, άρα να μην κάνει γήπεδο ο ΠΑΟΚ.

Σε αυτές τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο, σε όσα ο ΠΑΟΚ κυρίως έχει φτιάξει και τα εκμεταλλεύονται όλοι, εκείνος είναι ο μόνος που ακόμη παιδεύεται με τις εγκαταστάσεις του 1960 και όσα λίγα-ελάχιστα του προσφέρουν σε σχέση με όσα απολαμβάνουν οι αντίπαλοί του στα δικά τους γήπεδα…