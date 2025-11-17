Τι πραγματικά συνέβη με την μεταγραφή του Μαντσίνι στον Παναθηναϊκό

Η αναφορά του Γιάννη Αλαφούζου για την μεταγραφή του Μαντσίνι και η ερμηνεία της δήλωσης από τον Νίκο Αθανασίου στους «Galacticos».

Ένα από τα πολλά θέματα που τέθηκαν στην χθεσινή συνέντευξη Τύπου του Γιάννη Αλαφούζου ήταν οι μεταγραφές εκείνον τον Ιανουάριο που ο Παναθηναϊκός του Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε την ύστατη προσπάθεια για να πάρει το πρωτάθλημα κόντρα στην ΑΕΚ του Ματίας Αλμέιδα.

Ο ιδιοκτήτης των «πρασίνων» ανέφερε πως οι επιλογές αυτές έγιναν από τον Σέρβο τεχνικό του «τριφυλλιού» με εξαίρεση τον Μαντσίνι, που εκείνος τον πήρε σχεδόν... κρυφά και του τον επέβαλε. Αυτό συνέβη γιατί ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν επιφυλακτικός με τις μεταγραφές και δεν ήθελε να ξοδεύει αλόγιστα χρήματα.

Χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Τις επιλογές τις έκανε ο κύριος Γιοβάνοβιτς. Τον Μαντσίνι τον πήρα εγώ σχεδόν κρυφά και τον επέβαλλα κατά κάποιον τρόπο στην ομάδα. Στο θέμα των μεταγραφών ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήταν επιφυλακτικός, γιατί δεν ήθελε να ξοδεύει έτσι χρήματα και το σέβομαι αυτό. Οι αποφάσεις όμως ήταν δικές του. Έτσι και τώρα ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει την τελευταία έγκριση».

Τι πραγματικά συνέβη με τον Μαντσίνι

Στο διάλειμμα που ακολούθησε ο Νίκος Αθανασίου αναφέρθηκε στους «Galacticos» στο συγκεκριμένο κομμάτι θέλοντας να αποσαφηνίσει λίγο τα όσα ανέφερε ο ισχυρός άνδρας του «τριφυλλιού» για την υπόθεση της μεταγραφής του Αργεντινού εξτρέμ.

Εξήγησε πως ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς όντως ήθελε πολύ τον Ντανιέλ Μαντσίνι, όμως δεν σε καμία περίπτωση με τα χρήματα που τελικά δόθηκαν για να επιτευχθεί το deal για την απόκτησή του.

«Πάντως για το διδακτορική απόφαση σχετικά με τον Μαντσίνι, που σίγουρα είναι περιστατικό που δεν δείχνει μία εύρυθμη λειτουργία ενός ποδοσφαιρικού τμήματος, όχι για να τον υπερασπιστώ, αλλά ο Αργεντινός ήταν ένας παίκτης που ήθελε ξεκάθαρα ο Ιβάν. Γιατί όμως έγινε αυτό; Επειδή δεν υπήρχε καμία περίπτωση να πει ο Ιβάν με 3-3,5 εκατ. ευρώ φέρε μου τον Μαντσίνι».